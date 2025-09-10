Manchester City potwierdza kontuzję gwiazdy. Wielka strata

Manchester City potwierdził, że Omar Marmoush doznał kontuzji kolana. Uraz reprezentanta Egiptu wyklucza go z najbliższego meczu z Manchesterem United. Nie wiadomo jednak, na jak długo wypadnie.

Omar Marmoush opuści Derby Manchesteru

Manchester City wróci do rywalizacji w Premier League w najbliższy weekend, kiedy zmierzy się w derbowym starciu z Man United. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (14 września) na Etihad Stadium. Gospodarze przystąpią do meczu w osłabionym składzie, ponieważ Omar Marmoush doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Egiptu.

We wtorek wieczorem Egipt rywalizował z Burkina Faso w eliminacjach Mistrzostw Świata. Już w 9. minucie gry Marmoush musiał opuścić boisko ze względu na uraz kolana. Manchester City potwierdził, że 26-latek nie zagra w derbach Manchesteru w specjalnym komunikacie.

„Manchester City FC może potwierdzić, że Omar Marmoush doznał kontuzji kolana podczas zgrupowania reprezentacji Egiptu. Napastnik doznał urazu we wczesnej fazie meczu z Burkina Faso we wtorkowy wieczór w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Wstępne wyniki badania przeprowadzonego w Egipcie wskazują, że nie będzie dostępny na derby Manchesteru w niedzielę. Obecnie wraca do Manchesteru, aby przejść dalszą ocenę i rozpocząć rehabilitację” – poinformował klub w komunikacie.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Egipcjanina. Medialne doniesienia sugerują, że może wypaść na dłużej. Natomiast na oficjalne informacje trzeba będzie poczekać. Aktualnie piłkarz wraca do Anglii, gdzie przejdzie dodatkowe badania.

Marmoush trafił do Manchesteru City zimą bieżącego roku z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. Jak dotąd rozegrał w klubie 28 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował 4 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.