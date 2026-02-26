Manchester City nad przepaścią! Możliwa kara, która skończy się spadkiem

Manchester City może zostać ukarane odjęciem punktów w Premier League. Karą za naruszenie 115 zasad Finansowego Fair-Play może być od czterdziestu do sześćdziesięciu ujemnych punktów. Informacje serwisu Goal.com potwierdził Fabrizio Romano.

NTB / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Spadek z Premier League?! Kara dla Man City skończy się tragedią

Manchester City jako klub może spotkać dotkliwa kara, jeśli potwierdzi się, że doszło do naruszenia 115 zarzutów dotyczących regulaminu Finansowego Fair-Play w Premier League. Cała sprawa toczy się od wielu lat, a ostateczny werdykt jeszcze nie zapadł. Natomiast pojawiły się nowe informacje, które wywołały poruszenie nie tylko w Anglii, ale także całym piłkarskim świecie.

Serwis Goal.com pisał kilka dni temu, że Manchester City został poinformowany o możliwym skutku, złamania regulaminu. Padło ostrzeżenie, że grozi im odjęcie aż sześćdziesięciu punktów, co naturalnie oznaczałoby spadek z Premier League.

Informacje potwierdził również Fabrizio Romano, powołując się na źródło Goal.com. Obywatelom może zostać odjęte od czterdziestu do sześćdziesięciu punktów. W takiej sytuacji relegacja do Championship wydaje się nieunikniona. Oczywiście na ten moment to tylko możliwa kara. Wszystko wyjaśni się dopiero w momencie, gdy zapadnie decydujący wyrok, a Man City zostanie uznane za winne lub oczyszczone z zarzutów. Obecnie walczą o mistrzostwo Anglii. Po 27. kolejkach tracą do Arsenalu 6 punktów, ale mają o jeden mecz rozegrany mniej.

Za kadencji Pepa Guardioli drużyna z Etihad Stadium sześciokrotnie wygrywała Premier League. Do tego dochodzą zwycięstwa w krajowych pucharach, a także triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/2023.