Manchester City bez trenera. Guardiola został zawieszony!

Guardiola zawieszony na dwa mecze w Premier League
Manchester City musiał gonić wynik, ale finalnie udało im się odwrócić losy spotkania w 1/8 finału Pucharu Anglii. W niedzielę wieczorem pokonali na wyjeździe Newcastle (3:1). Bramki dla gości strzelali Savinho oraz dwukrotnie Omar Marmoush. W drugiej połowie spotkania sędzia zdecydował się ukarać Pepa Guardiolę żółtą kartką za protesty przy linii bocznej.
Guardiola domagał się odgwizdania faulu na swoim zawodniku. „To był ewidentny faul na Doku. Nie proszę o żółtą kartkę, ale to faul. Oczywiście, że będę bronił swojej drużyny” – mówił po meczu. Za protesty sędzia pokazał mu żółtą kartkę, która była jego szóstym napomnieniem w tym sezonie w rozgrywkach krajowych. W efekcie według nowych zasad został zawieszony.
Sześć żółtych kartek oznacza zawieszenie na dwa mecze w Premier League. Wychodzi więc na to, że Guardiola nie weźmie udziału w meczach z West Hamem United (14 marca) oraz Chelsea (12 kwietnia). Co ciekawe, będzie mógł prowadzić zespół w starciu z Arsenalem w finale Carabao Cup. Będzie również obecny podczas dwumeczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.
Pep Guardiola i spółka wciąż wierzą, że uda im się dogonić Arsenal w tabeli Premier League. Na ten moment tracą do nich siedem punktów, ale mają o jeden mecz rozegrany mniej. Ponadto w połowie kwietnia czeka ich bezpośrednia rywalizacja w lidze.