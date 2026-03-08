Manchester City bez trenera. Guardiola został zawieszony!

Manchester City w dwóch następnych meczach zagra bez trenera na ławce. Pep Guardiola został zawieszony na dwa spotkania - poinformował Fabrizio Romano. To efekt sześciu żółtych kartek.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola zawieszony na dwa mecze w Premier League

Manchester City musiał gonić wynik, ale finalnie udało im się odwrócić losy spotkania w 1/8 finału Pucharu Anglii. W niedzielę wieczorem pokonali na wyjeździe Newcastle (3:1). Bramki dla gości strzelali Savinho oraz dwukrotnie Omar Marmoush. W drugiej połowie spotkania sędzia zdecydował się ukarać Pepa Guardiolę żółtą kartką za protesty przy linii bocznej.

Guardiola domagał się odgwizdania faulu na swoim zawodniku. „To był ewidentny faul na Doku. Nie proszę o żółtą kartkę, ale to faul. Oczywiście, że będę bronił swojej drużyny” – mówił po meczu. Za protesty sędzia pokazał mu żółtą kartkę, która była jego szóstym napomnieniem w tym sezonie w rozgrywkach krajowych. W efekcie według nowych zasad został zawieszony.

🚨 Pep Guardiola has been handed a two games ban to be served against Chelsea and West Ham.



“It was a clear foul on Doku. I’m not asking for a yellow card, but it’s foul. Of course I will DEFEND my team”. pic.twitter.com/xKr9cj4xzv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

Sześć żółtych kartek oznacza zawieszenie na dwa mecze w Premier League. Wychodzi więc na to, że Guardiola nie weźmie udziału w meczach z West Hamem United (14 marca) oraz Chelsea (12 kwietnia). Co ciekawe, będzie mógł prowadzić zespół w starciu z Arsenalem w finale Carabao Cup. Będzie również obecny podczas dwumeczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.

Pep Guardiola i spółka wciąż wierzą, że uda im się dogonić Arsenal w tabeli Premier League. Na ten moment tracą do nich siedem punktów, ale mają o jeden mecz rozegrany mniej. Ponadto w połowie kwietnia czeka ich bezpośrednia rywalizacja w lidze.