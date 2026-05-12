Chelsea przechytrzy Manchester City? Rywalizują o topowego pomocnika

Chelsea włączyła się do walki o sprowadzenie Elliota Andersona - podaje brytyjski serwis CaughtOffside.com. 23-letni pomocnik do tej pory był głównie łączony z Manchesterem City, który uchodzi za faworyta w wyścigu o jego zakontraktowanie.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Elliot Anderson

Elliot Anderson celem transferowym Chelsea

Elliot Anderson należy do czołowych pomocników występujących w Premier League. 23-letni Anglik imponuje wysoką formą w trwającym sezonie, co nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Największe szanse na sprowadzenie gwiazdora Nottingham Forest daje się dwóm gigantom z Manchesteru – City oraz United – przy czym faworytem w tym wyścigu ma być klub z niebieskiej części miasta. Dynamiczny pomocnik zwrócił na siebie uwagę dzięki świetnemu przeglądowi pola, jakości w rozegraniu oraz wszechstronności.

Jak informuje we wtorkowe popołudnie brytyjski portal „CaughtOffside.com”, do walki o podpis Andersona dołączyła również Chelsea. Londyńczycy chcą uprzedzić konkurencję i sprowadzić środkowego pomocnika na Stamford Bridge podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Siedmiokrotny reprezentant Synów Albionu mógłby zastąpić Enzo Fernandeza, który od pewnego czasu jest łączony z transferem do Realu Madryt. Chelsea widzi w nim zawodnika, wokół którego można budować środek pola na następne lata.

Elliot Anderson, którego władze Nottingham Forest wyceniły na ponad 100 milionów euro, prawdopodobnie będzie dążył do zmiany otoczenia już najbliższego lata. Anglik trafił do zespołu The Tricky Trees w lipcu 2024 roku z Newcastle United za około 40 milionów euro. W aktualnej kampanii playmaker rozegrał 48 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Kontrakt rozchwytywanego piłkarza z Nottingham Forest obowiązuje do 2029 roku.