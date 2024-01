Man Utd pragnie zatrzymać Casemiro. Jest pewien warunek

fot. Imago/Richard Sellers Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United zastanawia się nad przyszłością Casemiro

Klub niekoniecznie chce się go pozbywać, natomiast myśli nad innym rozwiązaniem

W grę wchodzi renegocjacja kontraktu Brazylijczyka i obniżka jego zarobków

Casemiro przystanie na warunek Manchesteru United?

Dotychczasowa przygoda Casemiro nie przebiega po myśli Manchesteru United, który w 2022 roku ściągał go z Realu Madryt za olbrzymie pieniądze. W ostatnim czasie media sugerowały wręcz, że klub z Old Trafford będzie chciał pozbyć się zawodnika, który pobiera bardzo duże wynagrodzenie, a jego wkład na grę drużyny jest dość znikomy. Debiutancki sezon Brazylijczyka na Wyspach Brytyjskich układał się nieźle, natomiast trwający jest istną katastrofą.

Władze Manchesteru United niekoniecznie chcą jednak rezygnować z Casemiro i widzą jeszcze szansę, że ten wróci do dyspozycji prezentowanej w ekipie Królewskich. Problemem jest natomiast jego pensja. Czerwone Diabły spróbują renegocjować umowę 31-latka, tak aby obniżyć jego zarobki. Na ten moment pobiera on tygodniowo aż 350 tysięcy funtów, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających na Old Trafford.

Kontrakt Casemiro obowiązuje do połowy 2026 roku. W obecnym sezonie zgromadził on dwanaście występów i strzelił cztery bramki.

