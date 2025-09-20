Amorim z bezkompromisowym stanowiskiem. „Nawet papież mnie nie przekona”

Manchester United w tej kampanii pod wodzą trenera Rubena Amorima nie zachwyca. Portugalczyk jednak przekonywał, że nie ma opcji, aby zmieniła się taktyka drużyny.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim z jasnym przekazem w sprawie systemu gry Man Utd

Manchester United w sobotni wieczór rozegra spotkanie piątej kolejki Premier League, mierząc się u siebie z Chelsea. Tymczasem ostatnio ciekawej wypowiedzi w sprawie taktyki Czerwonych Diabłów udzielił menedżer ekipy z Old Trafford.

Rubena Amorima zapytano wprost, czy współwłaściciel klubu Jim Ratcliffe zasugerował trenerowi, aby zrezygnował z gry w ustawieniu 3-4-2-1. Odpowiedź na to pytanie była dosadna ze strony portugalskiego szkoleniowca.

– Nie, nie i jeszcze raz nie. Nikt, nawet sam papież, nie zmusi mnie do zmiany systemu gry – przekonywał Amorim, cytowany przez BBC Sport.

– To moja sprawa. To moja odpowiedzialność. To moje życie. I nie zmienię tego – dodał Portugalczyk.

40-letni trener trafił do angielskiej ekipy w listopadzie 2024 roku. Jak na razie Amorim prowadził Man Utd w 47 spotkaniach, notując bilans na poziomie 1,34 punktu na mecz. Ekipa z Old Trafford pod wodzą byłego trenera Sportingu wygrała 18 spotkań, notując też dziewięć remisów i 20 porażek.

W sobotni wieczór Man Utd zmierzy się w roli gospodarza z The Blues, chcąc się zrewanżować Chelsea za porażkę z maja tego roku. Wówczas londyński zespół wygrał jednym golem (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami dwa razy górą byli gracze Czerwonych Diabłów, dwa zwycięstwa zaliczyła londyńska drużyna i raz miał miejsce remis.

