Frenkie de Jong nie dla giganta? Decydujący jeden czynnik

Frenkie de Jong to jeden graczy FC Barcelony, który latem może zmienić pracodawcę. Jednym z chętnych na transfer piłkarza miał być Bayern Monachium. Noe wieści przekazał Bild.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Bayern Monachium wyklucza transfer Frenkie de Jonga

Frenkie de Jong ma kontrakt ważny z FC Barceloną do 2026 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że latem Holender zmieni pracodawcę. Przez długi czas wydawało się, że kolejnym przystankiem na piłkarskim szlaku zawodnika będzie Bayern Monachium. Bild przekonuje, że finalnie taki ruch nie będzie miał miejsca. Bawarczycy podobno wychodzą z założenia, że holenderski pomocnik nie pasuje na pozycję, na którą trwają poszukiwania. De Jong jest graczem i ofensywnym profilu, potrzebującym dużo swobody w grze.

Kilka razy reprezentant Holender łączony był z przeprowadzką do Bayernu. Wygląda jednak na to, że to finalnie się nie wydarzy. Bild podaje, że dyrektor sportowy Max Eberl wraz ze swoimi współpracownikami pracuje nad planowaniem transferów na zbliżające się okno transferowe. Wydaje się, że De Jong nie jest już brany pod uwagę w kontekście ewentualnych wzmocnień.

Holender trafił do Barcy w 2019 roku z Ajaxu za 86 milionów euro. W przeszłości zawodnik bronił też barw Willem II Tilburg. W tej kampanii zawodnik wystąpił w 30 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. Na boisku piłkarz spędził łącznie ponad 2500 minut. Bilans może poprawić w najbliższy poniedziałek, gdy Katalończycy u siebie zmierzą się z Realem Sociedad w ramach 35. kolejki La Liga.

