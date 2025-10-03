Man United wydał fortunę na zwolnienia. Mogli za to kupić Haalanda

Manchester United od czasów Sir Alexa Fergusona wydał na zwolnienia trenerów aż 52,4 mln funtów - informuje serwis The Athletic. To odrobinę więcej niż kosztował Erling Haaland.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Man United wydał 52,4 mln funtów na zwolnienia trenerów od 2014 roku

Manchester United w najbliższą sobotę (4 października) zmierzy się z beniaminkiem Premier League – Sunderlandem. Będzie to okazja, aby zmazać plamę po kompromitującej porażce z Brentford (1:3). Początek sezonu w wykonaniu Czerwonych Diabłów nie należy do udanych. Po 6. kolejkach uzbierali tylko 7 punktów, przez co zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli. Ruben Amorim jest więc pod sporą presją.

W mediach nie brakuje informacji dot. potencjalnego zwolnienia Portugalczyka. Pojawiły się także doniesienia, że Amorim w niedalekiej przyszłości sam może złożyć rezygnację. Jeśli dojdzie do zwolnienia trenera, będzie trzeba wypłacić kolejne duże odszkodowanie.

The Athletic poinformował, że Manchester United od czasów Sir Alexa Fergusona wydał aż 52,4 mln funtów na odszkodowania. Najwięcej, ponieważ aż 19,6 mln funtów otrzymał Jose Mourinho. Powyżej 10 mln funtów dostali także Erik ten Hag i Ralf Rangnick.

🚨 Manchester United have spent £52.4M on sacking managers over the years, which is £1.4M more than Manchester City paid to sign Erling Haaland.



(Source: @TheAthleticFC)



⚽️🅰️ Haaland has produced 152 G/A in 152 games for City.



👋💰 United are on the verge of paying more… pic.twitter.com/1pcyVN0NMj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 2, 2025

Kwoty odszkodowań dla zwolnionych trenerów Man United:

Erik ten Hag – 10,4 mln funtów

Ralf Rangnick – 14,7 mln funtów

Ole Gunnar Solskjaer – 9,1 mln funtów

Jose Mourinho – 19,6 mln funtów

Louis van Gaal – 8,4 mln funtów

David Moyes – 4,9 mln funtów

Co ciekawe biorąc pod uwagę całą kwotę, czyli 52,4 mln funtów Manchester United wydał więcej na odprawy dla trenerów niż Manchester City zapłacił za Erlinga Haalanda. Obywatele, sprowadzając Norwega, zapłacili Borussii Dortmund 51 milionów funtów.