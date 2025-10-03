Man United wydał fortunę na zwolnienia. Mogli za to kupić Haalanda

15:52, 3. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Manchester United od czasów Sir Alexa Fergusona wydał na zwolnienia trenerów aż 52,4 mln funtów - informuje serwis The Athletic. To odrobinę więcej niż kosztował Erling Haaland.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Man United wydał 52,4 mln funtów na zwolnienia trenerów od 2014 roku

Manchester United w najbliższą sobotę (4 października) zmierzy się z beniaminkiem Premier League – Sunderlandem. Będzie to okazja, aby zmazać plamę po kompromitującej porażce z Brentford (1:3). Początek sezonu w wykonaniu Czerwonych Diabłów nie należy do udanych. Po 6. kolejkach uzbierali tylko 7 punktów, przez co zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli. Ruben Amorim jest więc pod sporą presją.

W mediach nie brakuje informacji dot. potencjalnego zwolnienia Portugalczyka. Pojawiły się także doniesienia, że Amorim w niedalekiej przyszłości sam może złożyć rezygnację. Jeśli dojdzie do zwolnienia trenera, będzie trzeba wypłacić kolejne duże odszkodowanie.

The Athletic poinformował, że Manchester United od czasów Sir Alexa Fergusona wydał aż 52,4 mln funtów na odszkodowania. Najwięcej, ponieważ aż 19,6 mln funtów otrzymał Jose Mourinho. Powyżej 10 mln funtów dostali także Erik ten Hag i Ralf Rangnick.

Kwoty odszkodowań dla zwolnionych trenerów Man United:

  • Erik ten Hag – 10,4 mln funtów
  • Ralf Rangnick – 14,7 mln funtów
  • Ole Gunnar Solskjaer – 9,1 mln funtów
  • Jose Mourinho – 19,6 mln funtów
  • Louis van Gaal – 8,4 mln funtów
  • David Moyes – 4,9 mln funtów

Co ciekawe biorąc pod uwagę całą kwotę, czyli 52,4 mln funtów Manchester United wydał więcej na odprawy dla trenerów niż Manchester City zapłacił za Erlinga Haalanda. Obywatele, sprowadzając Norwega, zapłacili Borussii Dortmund 51 milionów funtów.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Amorim pogrążył się tymi decyzjami. Gwiazdy błyszczą w innych klubach
Bruno Fernandes
Manchester United tym razem się skusi? Największa gwiazda znów pod lupą
Marcus Rashford
Barcelona jest zdecydowana. Niespodzianki ws. Rashforda nie będzie