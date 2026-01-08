Man United ogłosił w sprawie trenera. On poprowadzi drużynę

16:18, 8. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  manutd.com

Manchester United ogłosił, że Darren Fletcher poprowadzi drużynę w następnym meczu. Tymczasowy trener dostanie drugą szansę, tym razem w Pucharze Anglii. W międzyczasie trwają rozmowy z kandydatami na szkoleniowca do końca sezonu.

Darren Fletcher
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Darren Fletcher

Fletcher poprowadzi Man United w meczu z Brighton

Manchester United po zwolnieniu Rubena Amorima musi znaleźć nowego trenera. Tymczasowo obowiązki przejął były piłkarz Czerwonych Diabłów – Darren Fletcher. Co ciekawe w składzie ma pod swoimi skrzydłami dwóch synów – Jacka i Tylera. 41-latek zadebiutował w nowej roli w środę podczas ligowego spotkania z Burnley. Jego podopieczni zgubili punkty, remisując (2:2).

Podczas pomeczowych wypowiedzi Darren Fletcher zdradził, że poprowadzi drużynę również w niedzielnym starciu. Manchester United zmierzy się z Brighton w Pucharze Anglii. Mimo to szanse, że zostanie na stanowisko w późniejszym czasie są niewielkie.

Omar i Jason powiedzieli mi, że chcieliby, abym poprowadził drużynę w niedzielę. Czułem, że tak się stanie, ale chciałem się skupić na Burnley. Moim zadaniem jest poprowadzenie drużyny w najbliższym meczu i poświęcam temu całą uwagę” – powiedział.

W międzyczasie Manchester United prowadzi rozmowy z kandydatami na trenera. Warto dodać, że klub planuje zatrudnić tymczasowego szkoleniowca do końca sezonu. Dopiero później zamierzają ogłosić, kto zostanie następnym stałym trenerem Czerwonych Diabłów. Największe szanse, aby przejąć stery w trwającej kampanii ma Ole Gunnar Solskjaer oraz Michael Carrick.

