West Ham dokona zmiany? Znany szkoleniowiec może trenować Fabiańskiego

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Nuno Espirito Santo kandydatem na trenera West Hamu United

West Ham United kompletnie zawodzi na początku aktualnego sezonu Premier League. Drużyna Młotów rozczarowuje zarówno grą, jak i wynikami, co najlepiej pokazują rezultaty pierwszych spotkań. Londyńczycy przegrali 0:3 z Sunderlandem, następnie ulegli Chelsea w kompromitującym stylu aż 1:5, a ponadto nie dali rady Tottenhamowi Hotspur, przegrywając 0:3. Jedyne zwycięstwo udało im się odnieść w starciu z Nottingham Forest, które zakończyło się pewną wygraną 3:0. Po czterech kolejkach trwającej kampanii zespół The Hammers ma więc na swoim koncie zaledwie trzy punkty i plasuje się w strefie spadkowej – dokładnie na 18. miejscu w ligowej tabeli.

Tak słaby początek sezonu 2025/2026 może oznaczać rozstanie z obecnym szkoleniowcem, Grahamem Potterem. Jak ustalił dziennikarz Alan Nixon, władze West Hamu United poważnie rozważają zmianę na ławce trenerskiej. W gronie kandydatów na nowego menedżera pojawił się Nuno Espirito Santo. 51-letni Portugalczyk niedawno w sensacyjnych okolicznościach został zwolniony z Nottingham Forest. Co ciekawe, jego drużyna osiągała wyniki ponad stan, co sprawiło, że decyzja o zakończeniu współpracy odbiła się szerokim echem w Anglii. Teraz Espirito Santo może wylądować na Stadionie Olimpijskim i spróbować odmienić losy ekipy Młotów.

Przypomnijmy, że kilka dni temu do West Hamu ponownie dołączył Łukasz Fabiański. Doświadczony bramkarz, po kilku miesiącach spędzonych na bezrobociu, zdecydował się wrócić do zespołu The Hammers, gdzie najprawdopodobniej będzie pełnił rolę zmiennika podstawowego golkipera. 40-letni Polak wniesie niezbędne doświadczenie do londyńskiej drużyny, ale najważniejszą kwestią pozostaje ewentualna zmiana na stanowisku trenera. Czy Graham Potter zachowa pracę, czy też dojdzie do roszady? Według brytyjskich mediów w gronie potencjalnych następców oprócz Nuno Espirito Santo znajduje się także Frank Lampard. 47-letni Anglik od prawie roku opiekuje się drugoligowym Coventry City.