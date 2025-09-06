Lampard wróci do Premier League? Może objąć londyński zespół

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

West Ham United myśli o zatrudnieniu Frank Lamparda

West Ham United w fatalnym stylu rozpoczął nowy sezon Premier League. Drużyna Młotów przegrała 0:3 z Sunderlandem, uległa Chelsea aż 1:5, a jedyne zwycięstwo odniosła w starciu z Nottingham Forest, wygrywając 3:0. Oznacza to, że po trzech kolejkach zespół The Hammers zgromadził zaledwie trzy punkty i znajduje się tuż nad strefą spadkową – na 16. miejscu w tabeli Premier League. Tak słaby początek kampanii 2025/2026 niepokoi kibiców londyńskiej ekipy i rodzi coraz większe wątpliwości wokół obecnego szkoleniowca.

Dotychczasowe wyniki sprawiły, że przyszłość Grahama Pottera na ławce trenerskiej West Hamu stanęła pod dużym znakiem zapytania. 50-letni menedżer nie może być pewny swojej posady, a zarząd londyńskiego klubu rozpoczął już poszukiwania potencjalnych następców. Według informacji portalu „Football Insider” jednym z głównych kandydatów do objęcia funkcji trenera drużyny Młotów jest Frank Lampard. Angielski szkoleniowiec, legenda tamtejszej piłki, miałby spróbować odbudować zespół i wyciągnąć go z kryzysu.

Lampard aktualnie pracuje w Coventry City, które występuje na zapleczu Premier League, jednak podobno jest gotów na szybki powrót do elity. Dla 47-latka objęcie West Hamu byłoby szansą na odbudowanie swojej reputacji po trudnych epizodach trenerskich w Chelsea oraz Evertonie. Jeśli londyńska drużyna nie poprawi swoich wyników, Potter najpewniej pożegna się ze stanowiskiem. Wówczas Frank Lampard mógłby ponownie zawitać w Premier League i spróbować wprowadzić ekipę The Hammers na wyższy poziom sportowy. Czas pokaże, czy były reprezentant Anglii wyląduje na Stadionie Olimpijskim.