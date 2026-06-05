Chelsea składa ofertę za skrzydłowego. Konkretne zainteresowanie giganta

21:31, 5. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Daily Mail

Chelsea przygotowuje ofertę za Zadoka Yohannę z AIK Solna - ujawnia "Daily Mail". Szwedzki klub potwierdził prowadzenie rozmów w sprawie transferu nigeryjskiego skrzydłowego.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Zadok Yohanna w orbicie zainteresowań Chelsea

Chelsea w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. Stery w londyńskim zespole przejął Xabi Alonso, który po nieudanym półrocznym okresie w Realu Madryt, zdecydował się na nowy etap kariery trenerskiej w Premier League. The Blues ponownie kieruje swoją uwagę na młode talenty.

Jednym z najnowszych nazwisk na liście życzeń londyńskiego klubu jest Zadok Yohanna z AIK Solna. Według informacji „Daily Mail”, Chelsea rozważa złożenie oferty w wysokości około 25 milionów euro plus bonusy za 18-letniego Nigeryjczyka. Co więcej, AIK miało już rozpocząć rozmowy dotyczące sprzedaży zawodnika.

Yohanna w ostatnich 12 spotkaniach zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. W kierunku młodego skrzydłowego spoglądają również Manchester City oraz Newcastle United. W najbliższym czasie decyzja będzie należeć do samego zawodnika. To właśnie Yohanna ma zdecydować, który kierunek uzna za najlepszy dla swojego dalszego rozwoju i gdzie będzie miał największe szanse na regularną grę. Kontrakt 18-letniego Nigeryjczyka obowiązuje do grudnia 2029 roku.

Na Stamford Bridge panuje przekonanie, że Yohanna może w niedalekiej przyszłości stać się jednym z najbardziej ekscytujących skrzydłowych w Europie. Dlatego The Blues chcą wykorzystać okazję i wyprzedzić konkurencję.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości