Chelsea składa ofertę za skrzydłowego. Konkretne zainteresowanie giganta

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Zadok Yohanna w orbicie zainteresowań Chelsea

Chelsea w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. Stery w londyńskim zespole przejął Xabi Alonso, który po nieudanym półrocznym okresie w Realu Madryt, zdecydował się na nowy etap kariery trenerskiej w Premier League. The Blues ponownie kieruje swoją uwagę na młode talenty.

Jednym z najnowszych nazwisk na liście życzeń londyńskiego klubu jest Zadok Yohanna z AIK Solna. Według informacji „Daily Mail”, Chelsea rozważa złożenie oferty w wysokości około 25 milionów euro plus bonusy za 18-letniego Nigeryjczyka. Co więcej, AIK miało już rozpocząć rozmowy dotyczące sprzedaży zawodnika.

Yohanna w ostatnich 12 spotkaniach zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. W kierunku młodego skrzydłowego spoglądają również Manchester City oraz Newcastle United. W najbliższym czasie decyzja będzie należeć do samego zawodnika. To właśnie Yohanna ma zdecydować, który kierunek uzna za najlepszy dla swojego dalszego rozwoju i gdzie będzie miał największe szanse na regularną grę. Kontrakt 18-letniego Nigeryjczyka obowiązuje do grudnia 2029 roku.

Na Stamford Bridge panuje przekonanie, że Yohanna może w niedalekiej przyszłości stać się jednym z najbardziej ekscytujących skrzydłowych w Europie. Dlatego The Blues chcą wykorzystać okazję i wyprzedzić konkurencję.