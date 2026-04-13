Liverpool zastąpi Slota znanym trenerem! To już przesądzone

Liverpool rozgrywa słaby sezon, a jego konsekwencją ma być utrata pracy przez Arne Slota. Z doniesień dziennika AS wynika, że nowym trenerem ma zostać Xabi Alonso. "Jego przyszłość leży na Anfield" - piszą Hiszpanie.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Xabi Alonso zostanie nowym trenerem Liverpoolu

Liverpool nie będzie wspominał dobrze sezonu 2025/2026. Co prawda, awans do Ligi Mistrzów raczej nie powinien sprawić im problemów, ale to tylko dlatego, że Anglia zagwarantowała sobie dodatkowe miejsce w elitarnych rozgrywkach. Obecnie podopieczni Arne Slota zajmują 5. miejsce w Premier League. To wynik dużo poniżej oczekiwań, zwłaszcza że latem wydali ponad 500 mln euro na transfery.

Kiepskie wyniki i słaba ogólna postawa zespołu mogą wywołać spore konsekwencje dla holenderskiego szkoleniowca. Media od dawna sugerują, że jest zagrożony zwolnieniem. Co więcej, kandydat, który mógłby go zastąpić, został już dawno wytypowany przez zarząd.

Ma nim zostać Xabi Alonso, o czym informowano wiele razy. Hiszpan w styczniu został zwolniony z Realu Madryt, ale niepowodzenie w Los Blancos w żadnym stopniu nie wpłynęło na postrzeganie jego umiejętności trenerskich. Media na Półwyspie Iberyjskim są zdania, że choć nie jest wolny od winy za słaby sezon Królewskich, tak nie był głównym powodem słabszych wyników w Madrycie. Obecna sytuacja Los Blancos wyraźnie pokazuje, że problem jest dużo głębszy niż osoba hiszpańskiego szkoleniowca.

Dziennik AS jest przekonany, że przyszłość Alonso leży na Anfield. Liverpool stoi przed dużą szansą, aby ściągnąć wymarzonego trenera bez wykupienia jego kontraktu, ponieważ jest wolny na rynku menedżerów. To, że zastąpi Arne Slota jest przesądzone. Jedynym pytaniem pozostaje fakt, kiedy to nastąpi. Decyzja na temat możliwego zwolnienia Holendra ma zapaść po sezonie.