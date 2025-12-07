Liverpool wytypował następcę Slota. Jeden z najlepszych trenerów świata

Liverpool w tym sezonie spisuje się fatalnie i coraz więcej mówi się o zwolnieniu Arne Slota. Według informacji "The Sun", The Reds chcieliby, aby jego następcą został Luis Enrique.

SPP Sport Press Photo. /Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chciałby, aby zespół przejął Luis Enrique

Liverpool w tym sezonie spisuje się bardzo, ale to bardzo słabo. Właściwie można powiedzieć, że piłkarze The Reds zawodzą na całej linii. Wciąż aktualni mistrzowie Anglii lokują się aktualnie dopiero na 9. miejscu w stawce i do pierwszej trójki tracą oni aż siedem oczek, co na tym etapie jest olbrzymią stratą. Z tego też powodu, szczególnie biorąc aspiracje i wielkie transfery poczynione latem, coraz więcej mówi się o przyszłości Arne Slota.

Szkoleniowiec z Holandii miał wyprowadzić zespół z kryzysu, ale chociażby remis z Leeds United pokazuje, że nie jest to zadanie, które mu się udaje. Do tego dochodzi także otwarty konflikt z Mohamedem Salahem, a więc ikoną Liverpoolu. Dlatego też władze klubu rozpoczynają poszukiwania nowego szkoleniowca. Według informacji przekazanych przez „The Sun”, Liverpool chciałby, aby nowym szkoleniowcem został Luis Enrique.

Bez dwóch zdań byłby to więc wielki ruch, bowiem obecnie Hiszpan prowadzi zespół PSG, z którym wygrał poprzednią edycję Ligi Mistrzów. Wcześniej przez kilka lat prowadził FC Barcelonę, był także trenerem reprezentacji Hiszpanii. Niemniej władze Liverpoolu wiedzą, że taki ruch nie będzie łatwy i myślą o tym trenerze w perspektywie długofalowej. Będą więc chcieli wykorzystać potencjalną okazję w przyszłości na pozyskanie Luisa Enrique.

