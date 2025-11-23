Liverpool w kryzysie! Romano wprost o przyszłości Slota

Liverpool notuje bardzo słaby początek sezonu. Po 12. kolejkach zajmują 11. miejsce w Premier League. Fabrizio Romano zdradził, czy Arne Slot może obawiać się zwolnienia w najbliższym czasie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot może spać spokojnie, Liverpool nie myśli o zwolnieniu

Liverpool w poprzednim sezonie został mistrzem Anglii, wygrywając Premier League z dużą przewagą nad resztą stawki. Natomiast w trwających rozgrywkach ich forma pozostawia wiele do życzenia. Jak dotąd podopieczni Arne Slota doznali aż sześciu porażek w dwunastu meczach. Na ten moment uzbierali tylko 18 punktów, co daje im 11. miejsce w tabeli ze stratą aż 11 punktów do lidera.

W sobotę przed własną publicznością musieli uznać wyższość Nottingham Forest, przegrywając (0:3). Ostatnia porażka sprawiła, że ponownie rozgrzała dyskusja na temat przyszłości Arne Slota. Niektórzy sugerują, że brak poprawy wyników skończy się zwolnieniem. Fabrizio Romano przekazał, że na chwilę obecną Liverpool nie myśli o zmianie trenera, ale właściciele oczekują więcej od szkoleniowca.

– Liverpool nie myśli teraz o zmianie trenera. Oczywiście właściciele chcą zobaczyć inne wyniki, inne występy. Oczekują znacznie więcej od trenera i drużyny. Arne Slot wie, że sytuacja jest skomplikowana, ale jednocześnie może czuć wsparcie właścicieli – zdradził Fabrizio Romano.

W najbliższym czasie The Reds zmierzą się z PSV w Lidze Mistrzów. Następnie czekają ich starcia w lidze z West Hamem, Sunderlandem i Leeds United. Arne Slot pracuje z drużyną od lipca 2024 roku, gdy zastąpił na stanowisku Jurgena Kloppa.