Liverpool chce pozyskać Viktora Gyokeresa. Władze The Reds liczą na to, że Szwed będzie idealnym rozwiązaniem poszukiwań nowego napastnika, o czym donosi "CaughtOffside".

Liverpool dołącza do walki o Gyokeresa

Liverpool w letnim okienku transferowym z pewnością przejdzie sporą metamorfozę. Wiele mówi się o tym, że głównej przebudowie ulec może ofensywa. Wszystko przez fakt, że jedną nogą poza klubem jest zarówno Darwin Nunez, jak i Luis Diaz. To powoduje, że władze The Reds szukają nowego gracza na pozycję środkowego napastnika i po próbach pozyskania Alexandera Isaka przyszedł czas na nowe nazwisko.

Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside” Liverpool chce pozyskać Viktora Gyokeresa. The Reds są zainteresowani napastnikiem, który w tym sezonie ma znakomite liczby i jest w wyśmienitej formie. To oczywiście powoduje, że chęć na Szweda ma więcej ekip, w tym Arsenal. Wydaje się jednak, że Arne Slot jest zdeterminowany do tego ruchu, a Liverpool – jako mistrz Anglii – ma większą kartę przetargową w ręku. Pierwsze rozmowy ws. przenosin napastnika na Anfield już się rozpoczęły.

Viktor Gyokeres w tym sezonie rozegrał 50 spotkań, w których zdobył w sumie 52 gole oraz zanotował 13 asyst. To wynik iście fenomenalny. Napastnik Sportingu Lizbona w poprzedniej kampanii notował równie dobre liczby, jest to więc pewna powtarzalność. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 75 milionów euro.

