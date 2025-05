Yamal przekonał gwiazdora do transferu. Barcelona musi zdecydować

Lamine Yamal miał decydujący wpływ na Marcusa Rashforda, który prosi Barcelonę o transfer. Napastnik Manchesteru United chce dołączyć do Dumy Katalonii właśnie przez 17-latka, o czym donosi "Carpetas Blaugranas".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal spowoduje transfer Marcusa Rashforda do Barcelony

Barcelona latem będzie szukała nowych graczy, którzy będą mogli dołączyć do zespołu Hansiego Flicka. Wszystko bowiem wskazuje, że mistrz Hiszpanii, sprowadzi przede wszystkim nowego gracza do ofensywny, ale nie tylko, bowiem szkoleniowiec Blaugrany poprosił także o pozyskanie obrońcy. O możliwości transferu napastnika lub skrzydłowego mówi się od wielu miesięcy, ale teraz sprawa wydaje się coraz bliższa realizacji. A to wszystko za sprawą Lamina Yamala.

Według informacji przekazanych przez serwis „Carpetas Blaugranas” swoje usługi Barcelonie zaoferował Marcus Rashford, który gotowy jest dołączyć do Dumy Katalonii. Decyzja Anglika podyktowana jest przede wszystkim chęcią gry z Lamine Yamlem. Rashford bowiem marzy nie tylko o grze dla Barcelony oraz zespołu Hansiego Flicka, ale także o dzieleniu szatni i grze z cudownym 17-latkiem. Napastnik lub też skrzydłowy Manchesteru United jest z tego powodu gotowy zgodzić się na obniżkę pensji oraz sam poprosił Barcelonę o możliwość dołączenia do klubu.

WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował 9 asyst. Obecnie jest wypożyczony do Aston Villi, ale w zespole Manchesteru United nie ma czego szukać. Jego los pod wodzą Rubena Amorima jest przekreślony. Aktualnie 27-latek wyceniany jest na 50 milionów euro.

Zobacz także: Real Madryt chce argentyński talent. Możliwy transfer za 45 mln euro