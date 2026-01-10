Liverpool może spać spokojnie. Van Dijk ujawnił swoje plany

Virgil van Dijk ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca czerwca 2027 roku i siłą rzeczy pojawia się temat zakończenia kariery przez piłkarza. Holender zabrał głos w tej sprawie.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Virgil van Dijk nie planuje zakończenia kariery

Virgil van Dijk wygląda na to, że w 2026 rok wszedł z jasnym postanowieniem. Reprezentant Holandii w ostatnim czasie wypowiedział się na temat swoich planów na przyszłość, dając jasno do zrozumienia, że nie planuje zakończenia piłkarskiej kariery.

– Nigdy tego nie powiedziałem. Nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość. Będę grał jeszcze przez kilka lat, więc nie wiem, skąd wzięły się te plotki. Najważniejsze, żebyśmy ja i dzieciaki byli szczęśliwi, a potem wszystko będzie dobrze – powiedział van Dijk w rozmowie cytowanej przez „Daily Mail”.

88-krotny reprezentant Holandii trafił do Liverpoolu w styczniu 2018 roku z Southampton. The Reds wyłożyli wówczas na tę transakcję ponad 84 miliony euro. Dla porównania, dziś rynkowa wartość 34-letniego defensora kształtuje się na poziomie 18 milionów euro.

Van Dijk w tej kampanii wystąpił jak na razie w 28 meczach. Strzelił w nich dwa gole, spędzając na boisku ponad 2500 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał w poniedziałek 12 stycznia. Liverpool zmierzy się wówczas w roli gospodarza z FC Barnsley w ramach III rundy Pucharu Anglii.

Ekipa z Anfield Road wróci do ligowego grania 17 stycznia. Liverpool zmierzy się wtedy z Burnley. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00. Ciekawym testem dla angielskiej drużyny będzie natomiast starcie zaplanowane na 21 stycznia, gdy Liverpool zagra na wyjeździe z Olympique Marsylia.