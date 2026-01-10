Real Madryt przed wielką decyzją. Chodzi o Mbappe

Real Madryt zagra w meczu o Superpuchar Hiszpanii z FC Barceloną. Tymczasem przed tym starciem trener Xabi Alonso odniósł się do wątku związanego z występem Kyliana Mbappe.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso o stanie zdrowia Kyliana Mbappe

Real Madryt w powszechnej opinii, będzie mógł liczyć przy okazji niedzielnego spotkania w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii na występ Kyliana Mbappe. Wprost na temat Francuza wypowiedział się na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Los Blancos.

– Jest w znacznie lepszym stanie. Początkowo spodziewaliśmy się, że będzie gotowy na mecz z Atlético Madryt, ale postanowiliśmy go nie poganiać. W zależności od tego, jak będzie się czuł, może być dostępny na finał. Po dzisiejszym treningu będziemy mieli wszystkie potrzebne informacje, aby ocenić jego stan. Wtedy zdecydujemy, czy Kylian jest gotowy do gry w pierwszym składzie, czy też do rozegrania krótszego meczu – mówił Xabi Alonso cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Ryzyko? Musimy je ocenić. Musimy zrozumieć pełen ciężar odpowiedzialności i ponieść konsekwencje naszych decyzji. Nie podejmuje się ich lekkomyślnie; to skalkulowane ryzyko – dodał hiszpański szkoleniowiec.

27-letni zawodnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 24 meczach, w których strzelił 29 goli. Ponadto na koncie 94-krotnego reprezentanta Francji znalazło się również pięć asyst. Aktualna umowa Mbappe z Realem Madryt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie około 200 milionów euro.