Liverpool w trudnym momencie. Slot nie owijał w bawełnę

17:56, 10. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  BBC Sport

Liverpool w środę rozegra kolejne spotkanie w ramach Premier League. Ekipa z Anfield Road zmierzy się z Sunderlandem. Przed meczem głos zabrał menedżer zespołu, Arne Slot.

Arne Slot
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Co dzieje się w Liverpoolu? Ważny głos z Anfield Road

Liverpool ma za sobą porażkę w hicie ligi angielskiej z Manchesterem City. The Reds co prawda jako pierwsi zdobyli bramkę, jednak finalnie ekipa z Anfield Road straciła dwa gole i opuszczała plac gry na tarczy. Tymczasem ostatnio interesującymi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Liverpoolu.

– Remis w tym klubie jest jak porażka. Oczywiście piłkarzom też nie jest łatwo, bo znają standardy Liverpoolu, których w tej chwili nie spełniamy, i czują się rozczarowani – mówił Arne Slot cytowany przez BBC Sport.

– Głównie dlatego, że jesteśmy tak blisko wygranej w każdym meczu. Za każdym razem czujemy, że jesteśmy bliscy zwycięstwa, ale nigdy do tego nie dochodzi. To prawdopodobnie trudniejsze niż wtedy, gdy przez całe spotkanie czujesz, że przeciwnik jest lepszy – uzupełnił Holender.

– Zawodnicy jednak tak nie myślą. Są przekonani, że mogą rywalizować z każdym zespołem w każdej lidze. Niemniej prawda jest taka, że nie dorastamy do standardów Liverpoolu – podkreślił trener.

Zespół z Anfield Road plasuje się obecnie na szóstym miejscu w tabeli Premier League, mając na swoim koncie 39 punktów. Do lidera, Arsenalu, traci 17 oczek. W ostatnich siedmiu spotkaniach ligowych Liverpool wygrał tylko raz, pokonując na własnym stadionie Newcastle United (4:1). W pozostałych meczach The Reds zanotowali cztery remisy oraz dwie porażki.

