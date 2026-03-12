Liverpool a przyszłość trenera. Jasny przekaz w sprawie Slota

Liverpool wciąż ma szanse na trofeum, choć w Lidze Mistrzów i Premier League nie prezentuje się ostatnio najlepiej. Ciekawe wieści przekazał natomiast dziennikarz "The Athletic".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool wciąż darzy zaufaniem Arne Slota

Liverpool w środku tygodnia przegrał w Lidze Mistrzów z Galatasaray (0:1), a wcześniej uległ w Premier League Wolverhampton (1:2). Mimo to nad głową trenera Arne Slota nie pojawia się groźba zwolnienia. Konkretnie o sytuacji menedżera poinformował dziennikarz David Ornstein z „The Athletic”.

Insider przekonuje, że szkoleniowiec nadal może liczyć na pełne zaufanie władz klubu. Temat zwolnienia Holendra nie jest rozważany.

– Liverpool, z tego co słyszeliśmy, niezłomnie popiera Arne Slota, który ma kontrakt do 2027 roku i chce, żeby wciąż był trenerem. Władze klubu są przekonane, że to on jest tym, który wszystko naprawi – podkreślił Ornstein.

– Gdyby prowadzili proces rekrutacji trenerów, podobno miałby on dokładnie taki profil. Zdaniem władz klubu nikt lepiej nie odpowiadałby ich potrzebom. Działacze są z niego zadowoleni – dodał dziennikarz.

– Spodziewam się, że tak będzie dalej i że klub dotrwa do lata w jakiejkolwiek formie… Nie sądzę, żeby zwolnienie trenera było w ogóle w planach Liverpoolu – podsumował Ornstein.

47-latek przejął stery nad ekipą z Premier League w lipcu 2024 roku. Jak na razie prowadził drużynę w 100 spotkaniach, osiągając średnią 2,01 punktu na mecz. Slot przed objęciem Liverpoolu prowadził między innymi Feyenoord Rotterdam i AZ Alkmaar.