Liverpool ma powód do dumy. Van Dijk skomentował historyczny wynik Salaha

Liverpool we wtorek wieczorem zagra z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Tymczasem przed tym starciem Virgil van Dijk wypowiedział się na temat dorobku strzeleckiego Mohameda Salaha.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Virgil van Dijk o bilansie goli Mohameda Salaha

Liverpool w ostatnim czasie mógł liczyć na wysoką skuteczność Mohameda Salaha. Tymczasem na temat reprezentanta Egiptu i jego bramek wypowiedział się ostatnio Virgil van Dijk. Holender nie szczędził pochlebnych słów w kierunku doświadczonego ofensywnego zawodnika. Salah osiągnął już granicę 250 goli dla ekipy z Anfield Road.

– Co za osiągnięcie i co za zawodnik! Osiągnięcie takiego kamienia milowego w klubie takim jak Liverpool jest niezwykle ważne. Fakt, że wciąż ma motywację do ciężkiej pracy i każdego dnia się rozwija, świadczy o jego jakości i profesjonalizmie – mówił van Dijk cytowany przez oficjalną stronę internetową The Reds.

– Z pewnością jest wzorem do naśladowania dla wszystkich. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem znów strzeli gola i będziemy mogli przejść od jednego ważnego zwycięstwa na Anfield do drugiego – uzupełnił piłkarz.

Liverpool pokonał Aston Villę (2:0) w spotkaniu 10. kolejki Premier League. Salah wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie pierwszej części gry.

33-letni zawodnik trafił do klubu z Anfield Road w lipcu 2017 roku. Egipcjanin przeniósł się do angielskiego zespołu z AS Romy, kosztując 42 miliony euro. Aktualny kontrakt piłkarza z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi obecnie około 45 milionów euro.

