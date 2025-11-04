Liverpool ma powód do dumy. Van Dijk skomentował historyczny wynik Salaha

16:41, 4. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Liverpool FC

Liverpool we wtorek wieczorem zagra z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Tymczasem przed tym starciem Virgil van Dijk wypowiedział się na temat dorobku strzeleckiego Mohameda Salaha.

Mohamed Salah
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Virgil van Dijk o bilansie goli Mohameda Salaha

Liverpool w ostatnim czasie mógł liczyć na wysoką skuteczność Mohameda Salaha. Tymczasem na temat reprezentanta Egiptu i jego bramek wypowiedział się ostatnio Virgil van Dijk. Holender nie szczędził pochlebnych słów w kierunku doświadczonego ofensywnego zawodnika. Salah osiągnął już granicę 250 goli dla ekipy z Anfield Road.

– Co za osiągnięcie i co za zawodnik! Osiągnięcie takiego kamienia milowego w klubie takim jak Liverpool jest niezwykle ważne. Fakt, że wciąż ma motywację do ciężkiej pracy i każdego dnia się rozwija, świadczy o jego jakości i profesjonalizmie – mówił van Dijk cytowany przez oficjalną stronę internetową The Reds.

POLECAMY TAKŻE

Vinicius Junior
Vinicius uwielbia grać przeciwko Liverpoolowi. Genialne statystyki
Florentino Perez
Wielki gwiazdor był gotowy na transfer do Realu Madryt
Federico Valverde
Przed nami hit Ligi Mistrzów. Liverpool – Real: przewidywane składy

– Z pewnością jest wzorem do naśladowania dla wszystkich. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem znów strzeli gola i będziemy mogli przejść od jednego ważnego zwycięstwa na Anfield do drugiego – uzupełnił piłkarz.

Liverpool pokonał Aston Villę (2:0) w spotkaniu 10. kolejki Premier League. Salah wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie pierwszej części gry.

33-letni zawodnik trafił do klubu z Anfield Road w lipcu 2017 roku. Egipcjanin przeniósł się do angielskiego zespołu z AS Romy, kosztując 42 miliony euro. Aktualny kontrakt piłkarza z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi obecnie około 45 milionów euro.

Czytaj więcej: Guardiola porównał Haalanda do Messiego i Ronaldo. Norweg odpowiedział bez wahania