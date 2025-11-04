Guardiola porównał Haalanda do Messiego i Ronaldo. Norweg odpowiedział bez wahania

Erling Haaland według Josepa Guardioli jest graczem, który prezentuje ten sam poziom, co Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Reprezentant Norwegii wyraził swoje zdanie w sprawie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Josep Guardiola o porównaniu do Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo

Erling Haaland to bez wątpienia jeden z najlepszych napastników świata. Według opinii menedżera Manchesteru City piłkarz już teraz znajduje się na poziomie Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Z tymi słowami Josepa Guardioli nie do końca zgadza się jednak sam zawodnik.

– Nie, absolutnie nie. Daleko mi do poziomu Messiego i Ronaldo. Nikt nie może się z nimi równać – powiedział wprost Haaland w rozmowie cytowanej przez „Manchester Evening News”.

Norweski napastnik trafił do klubu z Premier League w lipcu 2022 roku z Borussii Dortmund za 60 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika z Manchesterem City obowiązuje do końca czerwca 2034 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 180 milionów euro.

Tylko w tej kampanii Haaland wystąpił jak dotąd w 13 meczach, licząc Premier League i Ligę Mistrzów. Zdobył w nich 17 bramek i zaliczył jedną asystę. Ogółem w drużynie z Etihad Stadium piłkarz rozegrał do tej pory 159 spotkań, notując w nich 141 trafień i 22 asysty.

Okazję na poprawę swojego bilansu Haaland będzie miał w środę wieczorem. Manchester City zagra wówczas w elitarnych rozgrywkach z Borussią Dortmund. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Norweg przeciwko swojej byłej drużynie zagra po raz trzeci w karierze. W dwóch poprzednich meczach zdobył jednego gola. Miało to miejsce w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/2023. Obywatele wygrali wówczas jednym golem (2:1).

