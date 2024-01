Liverpool pobił historyczny rekord. Niebywała statystyka

Liverpool pokonał Newcastle United 4:2 w meczu 20. kolejki Premier League. The Reds zdominowali przyjezdnych i ustanowili nowy rekord pod względem wysokości współczynnika przewidywanych bramek (xG) w jednym spotkaniu.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Cody Gakpo

Liverpool pokonał Newcastle 4:2

Według współczynnika xG The Reds powinni wygrać znacznie wyżej

Ekipa Juergena Kloppa ustanowiła niesamowity rekord

Liverpool z nowym rekordem xG. Niesamowite statystyki

Liverpool w sezonie 2023/2024 wyrasta na głównego kandydata do zdobycia tytułu Premier League. The Reds rozbili Newcastle United 4:2 w meczu 20. kolejki Premier League i przy okazji ustanowili nowy rekord, notując współczynnik przewidywanych goli (xG) na poziomie 7.40. Jest to najwyższy wynik w historii ligi angielskiej. Pierwsze dane dotyczące tej statystyki pojawiły się w sezonie 2010/2011.

Liverpool – Newcastle: statystyki xG

Ekipa Juergena Kloppa zdobyła 4 bramki, a według pomiaru The Reds powinni trafić do siatki przynajmniej siedmiokrotnie. Z kolei Newcastle zanotowało 2 gole przy współczynniku, mówiącym, że Sroki powinny mieć co najwyżej jedną bramkę.

Czym jest xG?

xG w piłce nożnej oznacza “expected goals” (oczekiwane gole). To zaawansowana statystyka, która mierzy szanse bramkowe stworzone przez drużynę w trakcie meczu na podstawie różnych czynników, takich jak pozycja strzału, odległość od bramki, kąt strzału, rodzaj akcji i inne. Statystyka xG ma na celu ocenę jakości okazji do strzału i ilustruje, ile bramek można by oczekiwać, gdyby dana sytuacja powtarzała się wielokrotnie.

