Liverpool i Manchester City mierzyli się ze sobą w niedzielnym hicie Premier League. Rywalizacja zakończyła się triumfem drużyny Pepa Guardioli (2:1). Ozdobą meczu było trafienie Dominika Szoboszlaia.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai oraz Rayan Ait-Nouri

Manchester City pokonał Liverpool! Cudowny gol Szoboszlaia

Niedzielne zmagania w ramach 25. kolejki rozgrywek Premier League kończyły się hitowym starciem. A w nim Liverpool przed własną publicznością podejmował Manchester City. Obie drużyny przystąpiły do tego spotkania w bardzo dobrych nastrojach, ponieważ udało im się pokonać Newcastle United. Obecni mistrzowie Anglii wygrali rezultatem 4:1, natomiast piłkarze Pepa Guardioli triumfowali 3:1.

Pierwsza odsłona rywalizacji na Anfield Road układała się po myśli Manchesteru City. The Citizens byli stroną dominującą, tworząc sporo okazji bramkowych. Liverpool tylko sporadycznie potrafił zagrozić Gianluigiemu Donnarummie. Zespoły jednak w pierwszych 45. minutach nie potrafiły przełożyć swojej gry na konkrety i schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

W drugiej połowie przebudził się Liverpool. Podopieczni Arne Slota częściej atakowali i wielokrotnie zmuszali golkipera Manchesteru City do pracy. Wydawało się, że mecz jednak zakończy się bezbramkowym remisem. Inne zdanie na ten temat miał Dominik Szoboszlai. Węgier w 74. minucie podszedł do rzutu wolnego i kapitalnym strzałem umieścił piłkę w bramce. Gianluigi Donnarumma w tej sytuacji nie miał kompletnie nic do powiedzenia.

Obywatele bardzo szybko odpowiedzieli za sprawą Bernardo Silvy. W samej końcówce Alisson sfaulował w polu karnym i Manchester City miał jedenastkę. Do futbolówki podszedł Erling Haaland, który pokonał Brazylijczyka. W samej The Citzens doszło do sporego zamieszania, ale wynik nie uległ już zmianie. Podopieczni Pepa Guardioli sięgnęli po niezwykle cenne trzy punkty.

Liverpool już w środę zagra na wyjeździe z Sunderlandem. Manchester City natomiast tego samego dnia ugości przed własną publicznością Fulham.

Liverpool – Manchester City 1:2

Szoboszlai (74′) – Bernardo Silva (84′), Haaland (90+3′)