Carragher nie wytrzymał po meczu Liverpoolu. Padły ostre słowa

Liverpool w trakcie minionego weekendu zremisował w spotkaniu 30. kolejki Premier League z Tottenhamem Hotspur. Krytyki pod adresem The Reds nie szczędził Jamie Carragher.

Liverpool w tej kampanii nie rozpieszcza swoich kibiców. Drużyna prowadzona przez Arne Slota aktualnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli Premier League z 49 punktami na koncie. The Reds skupiają się na tym, aby wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem ostatnio ciekawym komentarzem na temat postawy ekipy z Anfield Road podzielił się były reprezentant Anglii i były gracz Liverpoolu.

– To kompletna katastrofa dla Liverpoolu, jeśli chodzi o kwalifikacje do Ligi Mistrzów. W rzeczywistości pomogli Tottenhamowi wyglądać jak niezła drużyna – grzmiał Jamie Carragher w rozmowie ze Sky Sports.

– Gra defensywna Liverpoolu była po prostu fatalna. Z całym szacunkiem dla Tottenhamu, to prawdopodobnie najgorsza drużyna w Premier League w ostatnich miesiącach. Z takim przeciwnikiem chce się grać, zwłaszcza u siebie i to dobrze – dodał Anglik.

– Myślę, że wiele zależy od tego, co wydarzyło się tego lata, od zawodników, którzy dołączyli do drużyny. Zbyt wielu z nich chce grać tylko wtedy, gdy mają piłkę. Zawodnicy nie chcą ciężko pracować i utrudniać życia innym. Dlatego tak łatwo gra się przeciwko Liverpoolowi – podsumował Carragher.

Z kolei w najbliższą środę The Reds rozegrają rewanżowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Galatasaray. W pierwszym meczu między obiema ekipami górą była drużyna z Turcji.