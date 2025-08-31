Szoboszlai bohaterem hitu Premier League! Kontuzja gwiazdy Arsenalu [WIDEO]

Liverpool w hicie 3. kolejki Premier League podejmował u siebie Arsenal. Spotkanie na Anfield Road zakończyło się zwycięstwem The Reds (1:0). W pierwszej połowie kontuzji doznał William Saliba.

Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Cudowne trafienie Szoboszlaia! Liverpool górą w hicie Premier League

Liverpool w niedzielę późnym popołudniem podejmował Arsenal na Anfield Road w ramach 3. kolejki Premier League. Do tej pory obie drużyny były niepokonane w lidze, odnosząc komplet zwycięstw w poprzednich dwóch spotkaniach. The Reds poradzili sobie z Bournemouth (4:2) i Newcastle (3:2). Z kolei The Gunners pokonali Manchester United (1:0) i Leeds United (5:0).

Hit 3. kolejki ligi angielskiej mocno rozczarował kibiców zgromadzonych na stadionie oraz przed telewizorami. Pierwsza połowa to pokaz nieskuteczności w grze ofensywnej. Podopieczni Arne Slota nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę rywali. Natomiast ekipa Mikela Artety tylko raz zagroziła bramce Alissona. W efekcie po czterdziestu pięciu minutach był bezbramkowy remis.

Warto dodać, że w pierwszej części gry Arsenal musiał przeprowadzić wymuszoną zmianę. Kontuzji doznał William Saliba, którego zastąpił na murawie Cristhian Mosquera. Druga część gry to próby zagrożenia bramce zarówno ze strony Liverpoolu, jak i Arsenalu. W 60. minucie piłka po raz pierwszy wpadła do siatki, ale w momencie dobitki Hugo Ekitike był na spalonym, przez co sędzia anulował trafienie.

Gospodarze w drugiej części gry byli bardziej aktywni, co przełożyło się na zdobycie gola w 83. minucie. Na listę strzelców wpisał się Dominik Szoboszlai. Reprezentant Węgier swoim trafieniem z rzutu wolnego zapewnił The Reds komplet punktów. W efekcie podopieczni Arne Slota z dorobkiem dziewięciu punktów zajmują 1. miejsce w Premier League.

𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐈𝐊 𝐒𝐙𝐎𝐁𝐎𝐒𝐙𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐈! 🚀 🚀 𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐙 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐖𝐎𝐋𝐍𝐄𝐆𝐎! 😍



Liverpool prowadzi 1:0 z Arsenalem!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/jW3wCZ9XHm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 31, 2025

Liverpool 1:0 Arsenal (83′ Szoboszlai)