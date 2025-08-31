Szoboszlai bohaterem hitu Premier League! Kontuzja gwiazdy Arsenalu [WIDEO]

Cudowne trafienie Szoboszlaia! Liverpool górą w hicie Premier League
Liverpool w niedzielę późnym popołudniem podejmował Arsenal na Anfield Road w ramach 3. kolejki Premier League. Do tej pory obie drużyny były niepokonane w lidze, odnosząc komplet zwycięstw w poprzednich dwóch spotkaniach. The Reds poradzili sobie z Bournemouth (4:2) i Newcastle (3:2). Z kolei The Gunners pokonali Manchester United (1:0) i Leeds United (5:0).
Hit 3. kolejki ligi angielskiej mocno rozczarował kibiców zgromadzonych na stadionie oraz przed telewizorami. Pierwsza połowa to pokaz nieskuteczności w grze ofensywnej. Podopieczni Arne Slota nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę rywali. Natomiast ekipa Mikela Artety tylko raz zagroziła bramce Alissona. W efekcie po czterdziestu pięciu minutach był bezbramkowy remis.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Warto dodać, że w pierwszej części gry Arsenal musiał przeprowadzić wymuszoną zmianę. Kontuzji doznał William Saliba, którego zastąpił na murawie Cristhian Mosquera. Druga część gry to próby zagrożenia bramce zarówno ze strony Liverpoolu, jak i Arsenalu. W 60. minucie piłka po raz pierwszy wpadła do siatki, ale w momencie dobitki Hugo Ekitike był na spalonym, przez co sędzia anulował trafienie.
Gospodarze w drugiej części gry byli bardziej aktywni, co przełożyło się na zdobycie gola w 83. minucie. Na listę strzelców wpisał się Dominik Szoboszlai. Reprezentant Węgier swoim trafieniem z rzutu wolnego zapewnił The Reds komplet punktów. W efekcie podopieczni Arne Slota z dorobkiem dziewięciu punktów zajmują 1. miejsce w Premier League.
Liverpool 1:0 Arsenal (83′ Szoboszlai)