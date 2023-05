PressFocus Na zdjęciu: Phil Jones

Phil Jones po zakończeniu sezonu opuści Manchester United

Angielski obrońca postanowił napisać list otwarty do kibiców

Zawodnik przeżył na Old Trafford wspaniałe chwile jak i te złe z powodu kontuzji

“W Manchesterze zdobywałem trofea, w tym to najważniejsze, mistrzostwo w ostatnim sezonie sir Alexa Fergusona”

Phil Jones po zakończeniu obecnego sezonu opuści Manchester United. Angielski obrońca przez dwanaście lat występował na Old Trafford. 31-latek postanowił napisać otwarty list do kibiców “Czerwonych Diabłów” i podziękować im za długą współpracę.

– Mój czas spędzony w Manchesterze United był niesamowity. Gdy zdecydowałem się opuścić Blackburn, to zawsze chciałem sprawdzić się w lepszym zespole. Chciałem reprezentować mój klub, któremu kibicowałem od dziecka, spełniłem to marzenie, ale byłem zdesperowany, aby pokazać wszystkim, że stać mnie na grę na najwyższym poziomie.

– Miałem w sobie to pragnienie i byłem zdeterminowany, aby kontynuować to w klubie, który walczy o wszystko. Miałem oferty z wielu klubów, ale czekałem i czekałem na telefon z Manchesteru United. Pewnego dnia, na wakacjach, zadzwonił do mnie sir Alex.

– Żałuję, że nie było mi dane grać więcej. Chciałbym móc dać więcej drużynom, w których grałem przez te lata. Z głębi mojego serca chciałbym powiedzieć, że robiłem wszystko, co mogłem. Robiłem wszystko, o co prosił mnie sztab medyczny.

– Próbowałem wszystkiego, aby spełniać marzenia i reprezentować Manchester United na boisku. Spędziłem trudny okres z dala od rodziny, poświęciłem się rehabilitacji i temu, aby wrócić do zdrowia. Regenerowałem siły poza boiskiem i byłem zdeterminowany, aby na nie wrócić.

– Spełniłem marzenie w największym klubie na świecie. Grałem z reprezentacją Anglii na wielkich turniejach. W Manchesterze United zdobywałem trofea, w tym to najważniejsze, mistrzostwo Anglii w ostatnim sezonie sir Alexa Fergusona.

– To nie jest czas, aby się smucić. To czas dla mnie i mojej rodziny, aby spojrzeć wstecz i być szczęśliwym, że spełniłem marzenie w Manchesterze United. Zawsze mogę powiedzieć rodzinie i przyjaciołom, że niewielu ludzi mogło grać dla tego klubu. Na zawsze będzie to w historii i zawsze będę mógł wrócić do wielu szczęśliwych wspomnień.

