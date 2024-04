GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź (27.04.2024)

GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. W 30. kolejce gospodarze staną przed dużą szansą zgarnięcia kompletu punktów. Ich rywalem będzie ostatnia drużyna w lidze. Zapraszam do zapowiedzi tego meczu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Zytek

GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 21:15 .

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: typy bukmacherskie

Gospodarze tego meczu walczą o udział w barażach, a na dodatek wciąż mają realne szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Patrząc na aktualną formę Zagłębia Sosnowiec, trudno przypuszczać, aby goście nagle odwrócili zły los i przełamali fatalną passę w starciu ze zdecydowanie lepszym zespołem. Moim zdaniem GKS Tychy ten mecz wygra bez większych problemów. Dodatkowo, aby zwiększyć kurs zakładu, proponuje typ, że w spotkaniu będzie poniżej 3.5 bramki. Żaden z ostatnich pięciu bezpośrednich pojedynków nie obfitował w większą liczbę goli. Mój typ: GKS Tychy wygra i w meczu będzie poniżej 3.5 goli.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: ostatnie wyniki

Trójkolorowi do meczu z Zagłębiem Sosnowiec przystępują z 3. miejsca w lidze. Tyszanie są o krok od gry w barażach o awans do Ekstraklasy. Natomiast ostatnie tygodnie to dość nieregularna gra podopiecznych Dariusza Banasika. GKS Tychy w pięciu meczach odniósł dwa zwycięstwa, jeden raz zremisował i dwukrotnie przegrał. Komplet punktów zgarnęli w rywalizacji z Podbeskidziem (2:0) oraz Zniczem Pruszków). Natomiast cenny punkt dołożyli w meczu przeciwko drużynie Motoru Lublin (1:1).

Zagłębie Sosnowiec jako pierwsza drużyna z Fortuna 1. Ligi oficjalnie spadła do drugiej ligi. Sosnowiczanie zajmują ostatnie miejsce w lidze i stracili jakiekolwiek szanse na pozostanie w obecnej klasie rozgrywkowej. Zagłębiacy cały czas kontynuują niechlubną passę meczów bez zwycięstwa. W ostatniej kolejce przegrali (0:1) ze Stalą Rzeszów, a takim samym rezultatem zakończył się również mecz z Górnikiem Łęczna. Ostatni raz punkty zdobyli w zremisowanym (3:3) starciu z Polonią Warszawa.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: historia

W bieżącym sezonie obie drużyny spotkały się w meczu 13. kolejki Fortuna 1. Ligi. Spotkanie GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec zakończyło się zwycięstwem 1:0 dla podopiecznych Dariusza Banasika. Zwycięskiego gola zdobył Jakub Budnicki. Takim samym rezultatem zakończyły się również trzy poprzednie starcia. W tych pojedynkach raz górą byli Tyszanie, a dwukrotnie piłkarze Zagłębia.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i jako faworyta meczu wskazują drużynę GKS-u Tychy. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.70. W przypadku gości współczynnik oscyluje w granicach 5.00. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania oferty u bukmachera Superbet. Z kodem GOAL czeka na Ciebie najwyższy bonus powitalny (3755 zł + 600 zł).

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: przewidywane składy

GKS: Kikolski – Nedić, Teclaw, Dijaković – Polap, Zytek, Bieroński, Machowski – Mikita, Rumin – Śpiączka

Zagłębie: Kos – Sukhotskyi, Matynia, Remy, Ziemann – Rozwandowicz, Guezen – Sokół, Troc, Polyarus – Biliński

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: transmisja meczu

Spotkanie GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec odbędzie się w sobotę (27 kwietnia) o godzinie 20:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w internecie w usłudze Polsat Box Go.

