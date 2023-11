IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount może mówić o ogromnym pechu

U Anglika wykryto kolejną kontuzję

24-latek opuści najbliższy mecz z Evertonem

Pech Masona Mounta. Kolejny uraz

Fabrizio Romano przekazał złe wiadomości z obozu Manchesteru United. Mason Mount w piątek dowiedział się o kolejnej kontuzji. Przeprowadzone testy wykazały pewne nieprawidłowości u angielskiego pomocnika, przez co ten będzie musiał pauzować w najbliższym meczu z Evertonem.

Mason Mount jeszcze nie miał okazji zaistnieć po przejściu do Manchesteru United. Zawodnik w połowie sierpnia nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry przez najbliższy miesiąc. Kiedy wydawało się, że 24-latek na stałe wróci do składu “Czerwonych Diabłów”, przyszedł kolejny uraz. W tym momencie nie wiadomo jak długo potrwa jego rozbrat z piłką.

Wychowanek Chelsea w obecnie trwającym sezonie rozegrał 12 spotkań. W tym czasie udało mu się raz zaliczyć asystę. Miało to miejsce w spotkaniu Carabao Cup przeciwko Crystal Palace.

