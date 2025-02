Kevin De Bruyne wciąż nie wie, co czeka go po sezonie. Manchester City nie wyklucza zaoferowania gwieździe nowej umowy. Ma jeden warunek - informuje "The Guardian".

Manchester City otwarty na nową umowę dla De Bruyne

Kevin De Bruyne nie przypomina już zawodnika, który przez wiele lat królował w Premier League. Obecny sezon dobitnie pokazuje, że zwyczajnie się zestarzał i nie jest w stanie notować występów z najwyższej półki. Z pewnością wpłynęły na to również problemy zdrowotne, z którymi zmagał się regularnie. Belgijski pomocnik jest związany z Manchesterem City umową tylko do końca czerwca 2025 roku. Podczas zeszłorocznego lata kusili go Saudyjczycy, lecz mistrzowie Anglii potrzebowali go w swojej szatni. Teraz jest inaczej – zarząd klubu uważa, że rewolucja kadrowa jest nieunikniona, a De Bruyne może szukać dla siebie nowego otoczenia.

W podobnym tonie wypowiada się o nim Pep Guardiola. Docenia jego klasę, ale ma świadomość, że 33-latek gra znacznie słabiej. Pytany o jego przyszłość przekonuje, że ten musi zasłużyć na nowy kontrakt swoimi występami.

De Bruyne ma najbliżej do MLS. Media sugerują, że faworytem w tym wyścigu jest tamtejsze San Diego FC. Gwiazdor preferuje przenosiny do Stanów Zjednoczonych niż do Arabii Saudyjskiej.

Nie należy wykluczać, że ostatecznie zwiąże się nową umową z Manchesterem City. Choć klub nie zamierza naciskać, jest otwarty na dalszą współpracę i przedłużenie kontraktu o rok. Jedyny warunek to znacząca redukcja dotychczasowej pensji. W obozie Obywateli panuje wiara, że można jeszcze odbudować De Bruyne, tak aby nawiązał do występów z poprzednich sezonów.