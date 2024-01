Imago / Peter Byrne Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Virgil van Dijk podkreśla, że trudno zaakceptować decyzję Kloppa o rozstanie na koniec sezonu

Kapitan Liverpoolu chce, aby drużyna pożegnała trenera w wyjątkowy sposób

Holender ma nadzieje, że ta wiadomość nie wpłynie negatywnie na zespół na resztę sezonu

Van Dijk o odejściu Kloppa z Liverpoolu

Jurgen Klopp przez dziewięć lat pracy na Anfield Road zasłużył na szacunek nie tylko u fanów, ale również wśród piłkarzy. Decyzję o jego odejściu z Liverpoolu po zakończeniu sezonu skomentował kapitan The Reds – Virgil van Dijk. Holender nie ukrywał rozczarowania tym faktem, a również podkreślił, jak wiele znaczy trener dla każdego z zawodników.

– Ciężko to przyjąć do wiadomości, ponieważ on tak wiele dla nas znaczy. Nie tylko dla mnie, ale dla całego klubu i Premier League. Podjął taką decyzję ze względu na siebie i swoją rodzinę – powiedział lider Liverpoolu.

– Oczywiście powiedział nam o tym na osobności, gdy byliśmy wszyscy razem. Jak już wcześniej mówiłem ciężko się z tym pogodzić, ale musimy skupić się na swojej pracy. Wciąż mamy wiele do zrobienia w tym roku. Chcemy zakończyć sezon w wielkim stylu, żeby móc z nim świętować – mówił Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk pracuje z Kloppem od stycznia 2018 roku. Stoper Liverpoolu dołączył do zespołu z Celticu za 85 milionów euro. Pod wodzą niemieckiego trenera mógł świętować triumf w Lidze Mistrzów oraz Premier League. Łącznie pod skrzydłami 56-letniego trenera wystąpił w 245 meczach.

