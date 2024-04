fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp po starciu Everton – Liverpool

Liverpool w derbach nie dał rady pokonać w roli gościa Evertonu, ulegając The Toffees różnicą dwóch goli (0:2). Tymczasem po zakończeniu spotkaniu menedżer ekipy z Anfield Road zaskoczył, zauważając, że jego zespół nie jest jeszcze pewny wywalczenia awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Chociaż na dzisiaj ma przewagę 14 oczek nad piątym Tottenhamem Hotspur. Do końca sezonu do rozegrania zostały cztery kolejki. Londyńska ekipa ma jedna jeszcze zaległe dwa mecze do rozegrania.

– Czy Liverpool nadal może zdobyć tytuł? Jeśli sprawy potoczą się bardzo źle dla Arsenalu i Manchesteru City, to tak. Ogólnie nie wiem. Mogę natomiast tylko przeprosić naszych kibiców za dzisiaj. Powinniśmy zachować się lepiej, ale tak się nie stało – rzekł Juergen Klopp w rozmowie ze Sky Sports cytowanej przez BBC.

The Reds muszą się otrząsnąć, bo konkurencja nie śpi

Menedżer The Reds podkreślił też, że jego zespół nie może być jeszcze pewny gry w kolejnej edycji elitarnych rozgrywek. Zauważył, że Liverpool nie zapewnił sobie jeszcze udziału w Lidze Mistrzów.

– Arsenal dzień wcześniej wyglądał całkiem nieźle, więc musimy zagrać lepiej. Musimy zdobywać punkty – nie mamy jeszcze zapewnionego udziału w Lidze Mistrzów. Tottenham ma znacznie mniej meczów niż my – przekazał Klopp.

Liverpool w najbliższy weekend zmierzy się w roli gościa z West Ham United. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia w sobotę o godzinie 13:30. Z kolei w pierwszym tygodniu maja drużyna Kloppa u siebie zagra z Tottenhamem Hotspur.

