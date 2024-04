Bohater Realu po meczu z Man City odrzucił ofertę z klubu La Liga

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Realu Madryt

Andrij Łunin może zamienić Real Madryt na Manchester United

Real Madryt to bez wątpienia ekipa, która na brak zdolnych bramkarzy nie może narzekać. Jednym z nich na pewno jest Andrij Łunin. Wygląda jednak na to, że zawodnik wkrótce zakończy swoją przygodę z klubem z Estadio Santiago Bernabeu.

Ukrainiec był kluczową postacią dla Królewskich w rywalizacji z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Łunin ma kontrakt ważny z Realem do końca czerwca 2025 roku i wszystko wskazuje na to, że nie przedłuży go, mając inne plany na przyszłość. Realny scenariusz zakłada zatem, że 11-krotny reprezentant Ukrainy latem zmieni pracodawcę.

Rynkowa wartość to 16 milionów euro

Todofichajes przekonuje, że Łunin odmówił przedłużenia umowy z ekipą z Madrytu, bo nie ma pewności, jak będzie wyglądała jego przyszłości, gdy do gry wróci Thibaut Courtois. Ukrainiec niewykluczone, że zmieni nie tylko klub, ale także ligę.

Ostatnio pojawiły się wieści, że Łunina w składzie swojej drużyny widzieliby sternicy Manchesteru United. Przedstawiciel Premier League jest podobno gotowy zaproponować zawodnikowi lepsze warunki niż Real. Rynkowa wartość Ukraińca wynosi 16 milionów euro.

Łunin w tej kampanii wystąpił łącznie w 28 meczach, w których stracił 25 goli. Z kolei w 12 spotkaniach zawodnik zachował czyste konto.

