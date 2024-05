Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz Bundesligi. Czy Aptekarze podtrzymają niesamowitą serię spotkań bez porażki? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek pojedynku na Deutsche Bank Park już w najbliższą niedzielę, 5 maja o godzinie 17:30.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Już w najbliższą niedzielę (5 maja) o godzinie 17:30 odbędzie się spotkanie Eintrachtu Frankfurt z Bayerem Leverkusen w ramach 32. kolejki Bundesligi. Podopieczni Xabiego Alonso już kilka tygodni temu zapewnili sobie historyczne mistrzostwo Niemiec, ale wciąż mają o co grać – obecnie notują fantastyczną passę 47. meczów bez porażki z rzędu i chcą podtrzymać tę niesamowitą serię. Orły, które mają na swoim koncie 45 punktów, bronią natomiast miejsca zapewniającego awans do fazy grupowej Ligi Europy.

Uważam, że Aptekarze zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby zakończyć ten historyczny sezon bez żadnej klęski. Mój typ: wygrana Bayeru Leverkusen lub remis.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie Sasy Kalajdzicia, Sebastiana Rode, a także Mehdiego Loune’a. Nie ma informacji o absencjach w drużynie gości, więc Xabi Alonso najprawdopodobniej będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników.

Kontuzje i zawieszenia Eintracht Frankfurt Zawodnik Powrót Sasa Kalajdzic Uraz więzadła krzyżowego Koniec października 2024 Sebastian Rode Kontuzja kolana Połowa maja 2024 Mehdi Loune Uraz więzadła krzyżowego Koniec października 2024 Nnamdi Collins Kontuzja kolana Kilka tygodni

Kontuzje i zawieszenia Bayer Leverkusen Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Eintracht Frankfurt w ostatniej kolejce Bundesligi przegrał 1:2 z Bayernem Monachium, a wcześniej pokonał Augsburg 3:1. Bayer Leverkusen zanotował natomiast dwa remisy z rzędu – 2:2 ze Stuttgartem oraz 1:1 z Borussią Dortmund.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, historia

Mecze pomiędzy Orłami a Aptekarzami z reguły są bardzo wyrównane. Gdy weźmiemy pod lupę pięć poprzednich spotkań obu zespołów, to odnotujemy trzy wygrane Bayeru Leverkusen oraz dwa zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście. Kurs na wygraną Eintrachtu Frankfurt wynosi mniej więcej 3.00, a typ na zwycięstwo Bayeru Leverkusen to około 2.25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 5 Hrvoje Smolcic 8 Farès Chaïbi 20 Makoto Hasebe 22 Timothy Chandler 25 Donny van de Beek 29 Niels Nkounkou 31 Philipp Max 33 Jens Grahl 36 Ansgar Knauff 2 Josip Stanisic 8 Robert Andrich 9 Borja Iglesias 10 Florian Wirtz 12 Edmond Tapsoba 13 Arthur 17 Matej Kovar 22 Victor Boniface 30 Jeremie Frimpong

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, kto wygra?

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Prawa do transmitowania meczów Bundesligi w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay, do której wcześniej trzeba wykupić dostęp. Początek spotkania na Deutsche Bank Park już w najbliższą niedzielę, 5 maja o godzinie 17:30.

