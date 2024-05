LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti przed trudnym wyborem, 13 z 26 miejsc obsadzone

Reprezentacja Włoch za kilka tygodni rozpocznie przygotowania do Mistrzostw Europy 2024. Squadra Azzurra na niemieckich boiskach będzie bronić mistrzostwa wywalczonego podczas ostatniego turnieju. Tamtejsza kadra prowadzona przez Roberto Manciniego w finale pokonała w rzutach karnych reprezentację Anglii.

UEFA w ostatnich dniach oficjalnie powiększyła liczbę zawodników, którzy mogą otrzymać powołanie do drużyny narodowej. Selekcjonerzy mogą skorzystać na Euro z 26 zawodników. Nie będzie to również jedyna zmiana, bowiem w porównaniu do ostatniego turnieju zwiększona została również liczba rezerwowych. Tym razem trenerzy nie muszą odsyłać zawodników na trybuny, bowiem na ławce może znaleźć się 15. piłkarzy.

Portal Calciomercato.it sugeruje, że Luciano Spalletti ma już w głowie trzynastu piłkarzy, którzy pojadą na Euro, jeśli będą w pełni zdrowi. Według nich tymi zawodnikami są: Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Scalvini, Matteo Darmian, Nicolo Barella, Jorginho, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini oraz Federico Chiesa.

Duże szanse na ostateczne powołanie ma również Gianluca Scamacca, który, choć został wyłączony z kadry na ostatnie mecze, to otrzymał zielone światło do powrotu. Wspomniany wyżej portal w kontekście wyjazdu na Euro wymienia również takich piłkarzy jak: Mateo Retegui, Francesco Acerbi, Gianluca Mancini, Riccardo Orsolini oraz Giacomo Raspadori.