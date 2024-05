Polski napastnik nagrodzony w Holandii. Strzelił już 16 goli

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kostorz

Kacper Kostorz robi furorę

Kacper Kostorz od początku tego sezonu gra dla drużyny Den Bosch w 2. lidze holenderskiej. Polak trafił do tego zespołu wspólnie z Tomaszem Kaczmarkiem, który przez jakiś czas trenował ekipę z zaplecza Eredivisie, jednak został zwolniony przez słabe wyniki. Niemniej, sam Polski napastnik w Holandii radzi sobie bardzo dobrze. W dotychczasowych 37 meczach 24-latek zdobył aż 16 goli i zanotował sześć asyst.

Za taki rezultat i dorobek strzelecki został właśnie doceniony i otrzymał nagrodę piłkarza sezonu w swoim klubie. Kacper Kostorz jest bowiem bezkonkurencyjny jeśli chodzi o zdobyte bramki w 18. drużynie ligi. Należy jednak pamiętać – szczególnie z perspektywy kibiców Pogoni Szczecin – że Kostorz jest do ligi holenderskiej tylko wypożyczony. Oznacza to, że po sezonie najprawdopodobniej wróci do macierzystego zespołu i może być bardzo ważnym ogniwem “Portowców”. Choć należy zaznaczyć, że ekipa Den Bosch ma zapewnione prawo pierwokupu, ale nie wiadomo, czy po tak dobrym sezonie, Polak nie trafi do jeszcze mocniejszego zespołu.

W przeszłości piłkarz związany był m.in. z Legią Warszawa, Podbeskidziem Bielsko-Biała oraz Koroną Kielce. W PKO Ekstraklasie rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył trzy gole i zanotował jedną asystę.

