IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Jorginho

Minął już rok, odkąd Jorginho przeniósł się z Chelsea FC do Arsenalu FC

W swoim drugim sezonie defensywny pomocnik wciąż odgrywa istotną rolę w zespole Mikela Artety

Głos w sprawie przyszłości klienta zabrał jego agent. Ostatecznie kontrakt Włocha wygasa już za kilka miesięcy

Jorginho ma jasny cel na najbliższą przyszłość

Jorginho zmienił Chelsea FC na Arsenal FC już ponad rok temu. Zimą 2023 roku reprezentant Włoch stwierdził, że chce spróbować czegoś nowego i postawił na czerwień Kanonierów. Defensywny pomocnik niemal z miejsca wskoczył do wyjściowego składu, dodając ekipie balansu. Choć w drugim sezonie częściej musi godzić się z rolą rezerwowego, wciąż pozostaje istotnym elementem składu dla Mikela Artety. Nie ustają jednak doniesienia o możliwym transferze 32-latka. Ostatecznie jego kontrakt na Emirates Stadium obowiązuje tylko do 30 czerwca. Sprawę skomentował agent piłkarza.

– Przedyskutujemy kwestię kontraktu z Arsenalem FC. Biorąc pod uwagę wygasający kontrakt, to dla nas priorytet. Jest tam fantastyczna grupa, musimy zobaczyć, czy potrzebują Jorginho w przyszłym sezonie. Co do powrotu do Włoch – czemu nie? Może pewnego dnia – wyznał Santos na łamach Radio Sportiva.

Jorginho wystąpił w tym sezonie w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i asystę.

Zobacz też: Atletico Madryt ustaliło cenę za niewypał transferowy.