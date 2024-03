Źródło: AS / Football Espana

Źródło: AS / Football Espana

Caglar Soyuncu miał z miejsca podnieść poziom linii defensywnej Atletico Madryt, a okazał się pierwszy do odstrzału. Gdy środkowy obrońca wróci z wypożyczenia do Fenerbahce, Rojiblancos zamierzają pozbyć się go na stałe.