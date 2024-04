Jest kandydat na nowego trenera Brighton. Uznane nazwisko w Anglii

Roberto De Zerbi może wkrótce pożegnać się z Brighton. Kandydatem do jego zastąpienia może być obecny szkoleniowiec Burnley, Vincent Kompany - poinformował belgijski dziennikarz, Sacha Tavolieri.

PressFocus / Cody Froggatt Na zdjęciu: Vincent Kompany

De Zerbi rozchwytywany

Roberto De Zerbi to jedno z głośniejszych nazwisk na rynku trenerskim. Włoch w sezonie 2023/24 stał się niesamowicie rozpoznawalną postacią. Wszystko za sprawą pracy, jaką wspomniany szkoleniowiec wykonuje w ekipie Brighton & Hove Albion. Mewy prezentują się pod wodzą De Zerbiego bardzo efektownie, a nowoczesny styl gry zespołu przykuwa uwagę nie tylko kibiców i dziennikarzy, ale także potencjalnych pracodawców Włocha.

W przestrzeni medialnej pojawia się niezliczona liczba informacji mówiących o tym, że De Zerbi monitorowany jest przez wiele europejskich klubów. Wśród nich nie brakuje topowych zespołów. Najczęściej nazwisko Włocha padało w kontekście FC Barcelony i Bayernu Monachium. Oba kluby mogą wkrótce szukać nowych trenerów. Przyszłość Włocha nie jest jeszcze znana, ale coraz bardziej prawdopodobne wydaje się jego odejście z Amex Stadium.

Kompany może zostać trenerem Brighton

Na taki scenariusz już przygotowują się włodarze Brighton. W klubowych gabinetach rozważane są opcje w przypadku odejścia De Zerbiego. Jak poinformował belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri, jednym z głównych kandydatów na stanowisko szkoleniowca Mew może być Vincent Kompany. Belg jest obecnie trenerem innej drużyny w Premier League – Burnley.

Pierwsze rozmowy pomiędzy Kompanym a Brighton miały już dojść do skutku. Na ten moment daleko jeszcze do rozmów o konkretach, ale obie stronu już teraz sondują różne opcje w niedalekiej przyszłości. Belg z pewnością byłby zainteresowany takim ruchem. Oznaczałby on dla niego pozostanie w Premier League, ale z dużo lepszą pod względem piłkarskim ekipą u boku.