Xabi Alonso jest jednym z kandydatów do zastąpienia Jurgena Kloppa

Na temat hiszpańskiego szkoleniowca wypowiedziała się legenda “The Reds” – Jamie Carragher

Anglik uważa, że trener Bayeru Leverkusen to najzdolniejszy młody menedżer

Jamie Carragher: Myślę, że jest idealnym kandydatem do zastąpienia Kloppa

Xabi Alonso z powodzeniem zasiada na ławce trenerskiej Bayeru Leverkusen. Hiszpański szkoleniowiec może poprowadzić “Aptekarzy” do pierwszego w historii mistrzostwa Niemiec. Ostatnie zwycięstwo z Bayernem Monachium (3:0) miało potwierdzić aspiracje klubu z BayArena.

Wiele źródeł sugeruje, że może być to jednak ostatni sezon Xabiego Alonso w Leverkusen. Hiszpan bowiem jest łączony z przeprowadzką do Liverpoolu. Do tych plotek postanowił odnieść się na łamach serwisu “thisisanfield.com” sam Jamie Carragher.

– Myślę, że jest idealnym kandydatem do zastąpienia Kloppa, to co go wyróżnia to liczba podań i ilość krótkich podań. Można powiedzieć, że Alonso jest bardziej podobny do Pepa Guardioli, co ma sens, ponieważ był jego menedżerem – mówił Anglik cytowany przez portal “lfc.pl”.

– Jeśli Xabi Alonso miałby zostać nowym menedżerem Liverpoolu, a myślę, że się tak stanie, odejście Klopp w tym czasie może okazać się szczęśliwe dla “The Reds”. Czy spodziewałbym się, że Liverpool pod wodzą Xabiego będzie wyżej w tym wykresie? Być może. Jednakże spodziewałbym się ich gdzieś pośrodku, tak jak Bayern Monachium, ponieważ trener musi mieć własną filozofię i zostawić po sobie odcisk – kontynuował.

– Nie ma wątpliwości, że w tej chwili wygląda na najzdolniejszego młodego menadżera – dodał Carragher.