Jakub Moder wrócił do gry w Brighton po bardzo poważnej kontuzji. Pomocnik zbiera swoje minuty, ale trwają jednak dyskusje na temat jego przyszłości w klubie. On sam twierdzi, że chciałby w nim zostać.

IMAGO / Paul Terry / Sportimage Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder jakiś czas temu wrócił do gry po bardzo poważnej kontuzji

Polak zbiera teraz swoje minuty na boiskach Premier League

Pomocnik zabrał też głos w kwestii odejścia z Brighton na wypożyczenie

Jasne stanowisko

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku doznał ciężkiej kontuzji. Wówczas gracz Brighton zerwał więzadła krzyżowe. Powrót do pełni zdrowia pomocnika trwał bardzo długo. Wszystko przez fakt, że w rehabilitacji 24-latka było kilka komplikacji, które przedłuży jego powrót na boiska angielskiej lig. Jednak kilka miesięcy temu, w listopadzie zdołał wrócić nie tylko do treningów z zespołem, ale i do gry. Dotychczas w tym sezonie zebrał 411 minut, ale liczba ta cały czas rośnie. Teraz pomocnik mówi o chęci powrotu do reprezentacji Polski oraz o swojej przyszłości w obecnym klubie.

– Mimo, że w mediach pojawiały się informacje na temat zainteresowania innych klubów, to postanowiłem, że chcę zostać do końca sezonu w Brighton. Po tak długiej kontuzji głupie byłoby przenoszenie się do innego zespołu, miasta aby łapać więcej minut. Tematu wypożyczenia do Evertonu nie było – mówi pomocnik na antenie “Kanału Zero”.

– Nie zastanawiałem się na tym, co będzie latem. Chciałbym zostać w Brighton. To wspaniały klub, który dał mi szansę w Premier League, czuję się tu bardzo dobrze – dodał.

