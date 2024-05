Dziennikarz zdradził, kto może zastąpić Macieja Kędziorka w Radomiu

PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Leszek Ojrzyński kandydatem do poprowadzenia Radomiaka

Radomiak Radom słabo spisuje się w drugiej rundzie sezonu PKO Ekstraklasy. Ekipa Macieja Kędziorka zajmuje 13. lokatę, mając raptem cztery punkty przewagi nad Koroną Kielce, która znajduje się w strefie spadkowej. Widmo spadku zajrzało w oczy Radomiakowi. Posada trenera jest zagrożona, w klubie zrobiło się nerwowo. W gronie ewentualnych następców Kędziorka wskazano Leszka Ojrzyńskiego, który od października 2022 roku jest bez pracy. Jego ostatnim klubem była Korona.

– Po porażce z Zagłębiem przez dwa dni w Radomiu było nerwowo. Był już na rozmowach trener Bruno Baltazar z Portugalii. Zespół wstawił się jednak za trenerem Kędziorkiem i zapewnił, że chce wspólnie pracować i uratować sytuację – wyjawił Łukasz Olkowicz w programie “Przegląd Ligowy”.

– Nie jestem zwolennikiem zmiany na ostatnich metrach, bo trener nie ma już czasu poznać drużyny i wdrożyć swoich pomysłów. W grę wchodzi motywacja, a Leszek Ojrzyński jest znany z tego, że szybko potrafi skonsolidować zespół. Ale to nie zawsze przynosi efekt. Ale jeśli dojdzie do tego kolejna wysoka porażka i średnia straconych bramek jeszcze się pogorszy, to zrobi się niepokojąco – dodał.

Radomiak doznał trzech porażek z rzędu. Przyłamać się spróbuje w niedzielę, gdy zmierzy się z Legią Warszawa przy łazienkowskiej w 31. kolejce PKO Ekstraklasy.