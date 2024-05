fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

US Sassuolo – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Sobotnia potyczka ma duże znaczenie przede wszystkim dla gospodarzy. US Sassuolo cały czas walczy o ligowy byt w Serie A, mając na razie pięć oczek straty do bezpiecznej strefy. Neroverdi jednak ostatnio zachwycają, notując ostatnie zwycięstwo w marcu. Z kolei Inter Mediolan to świeżo upieczony nowy mistrz Serie A. Czarno-niebiescy są bez przegranej od sześciu potyczek i mediolańczycy nie zamierzają zwalniać tempa. Ciekawe jest z kolei to, że Nerazzurri brali udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań na wyjeździe, gdy oba zespoły zdobywały bramki. Można zatem rozważyć taką opcję na sobotę. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

US Sassuolo – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach Interu nie będą mogli wystąpić: Domenico Berardi, Marcus Pedersen, Samu Castillejo, Gregoire Defrel, Luca Lipani oraz Ruan Tressoldi. Z kolei u gości wyłączony z gry jest tylko Francesco Acerbi.

US Sassuolo – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Czarno-zieloni przystąpią do potyczki po przegranej z Fiorentiną (1:5). Sassuolo jednocześnie do sobotniej potyczki przystąpi po dwóch z rzędu porażkach. Wcześniej ekipa z MAPEi Stadium podzieliła się w trzech spotkaniach punktami.

Zespół Simone Inzaghiego ma z kolei za sobą cenne zwycięstwa z Torino (2:0) i AC Milan (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach Inter wygrał cztery razy i tylko w jednym starciu zremisował, dzieląc się punktami z Cagliari Calcio (2:2).

US Sassuolo – Inter Mediolan, historia

Trzy gole padły w spotkaniu z udziałem obu ekip w rundzie jesiennej. Wówczas lepszy był Inter (2:1). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach z udziałem mediolańczyków i Neroverdich każda z ekipa zaliczyła po dwa zwycięstwa. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą na MAPEI Stadium w październiku 2022 roku i w tym starciu górą byli Czarno-niebiescy (2:1).

US Sassuolo – Inter Mediolan, kursy

Analitycy w roli zdecydowanego faworyta spotkania widzą gości. Wariant na zwycięstwo Interu kształtuje się na poziomie 1.48-1.50. Remis wyceniono na 4.60-4.75. Z rozwiązanie ze zwycięstwem Sassuolo oszacowano natomiast na 5.92-6.00. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

US Sassuolo – Inter Mediolan, przewidywane składy

Sassuolo: Consigli – Toljan, Erlic, Ferrari, Doig, Boloca, Matheus Henrique, Bajrami, Thorstvedt, Lauriente, Pinamonti

Inter: Sommer – Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Arnautovic, Lautaro Martinez.

US Sassuolo – Inter Mediolan, typ kibiców

US Sassuolo – Inter Mediolan, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie w ramach 35. kolejki ligi włoskiej będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie z udziałem US Sassuolo – Inter Mediolan zacznie się w sobotę 4 maja o godzinie 20:45.

