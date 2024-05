Stal Mielec – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Stal Mielec Jagiellonia Białystok

Stal – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Faworyt meczu jest dobrze znany, bowiem jest nim Jagiellonia. Jeśli żółto-czerwoni marzą o historycznym mistrzostwie, muszą przywieźć do Białegostoku komplet punktów. Nie spodziewam się, aby w tym spotkaniu padł inny rezultat niż zwycięstwo Jagiellonii. Goście na przestrzeni całego sezonu spisują się lepiej i nie powinni mieć problemów ze Stalą, która w końcówce kampanii jest w dołku formy. Mój typ: Zwycięstwo Jagiellonii.

Stal – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Zarówno Stal, jak i Jagiellonia nie mogą zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Podopieczni Kamila Kieresia od prawie dwóch miesięcy nie wygrali meczu. Ostatni raz trzy punkty zgarnęli 10 marca w meczu z Ruchem. Natomiast w pięciu ostatnich konfrontacjach w lidze zdobyli tylko dwa punkty, remisując bezbramkowo z Widzewem Łódź oraz Lechem Poznań. Ponadto przegrali z takimi zespołami jak Legia Warszawa (1:3), Warta Poznań (2:5) oraz Korona Kielce (0:1).

Jagiellonia pozycję lidera tabeli Ekstraklasy zawdzięcza w ostatnich tygodniach tylko nieporadności kontrkandydatów do mistrzostwa Polski. Duma Podlasia wygrała tylko jeden z ostatnich czterech meczów. Komplet punktów dopisała do swojego dorobku w starciu z Zagłębiem Lubin (2:1). Natomiast pozostałe starcia to dwa remisy z Pogonią Szczecin (2:2) oraz Legią (1:1). Sensacyjna porażka przydarzyła im się w rywalizacji z Cracovią (1:3).

Stal – Jagiellonia: historia

W poprzednim spotkaniu obu drużyn Jagiellonia odniosła wysokie zwycięstwo. Żółto-czerwoni nie pozostawili rywalom szans i wygrali aż (4:0) na wyjeździe. Dwie bramki w tamtym spotkaniu strzelił obrońca Jagi – Bartłomiej Wdowik. Warto odnotować, że z siedmiu bezpośrednich spotkań Stali udało się wygrać zaledwie jeden mecz. Cztery starcia zakończyły się remisem, a w pozostałych dwóch górą była Jagiellonia.

Stal – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem będzie Jagiellonia Białystok. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.73. Natomiast analitycy na triumf Stali Mielec oszacowali kurs na poziomie 4.45.

Stal – Jagiellonia: przewidywane składy

Kamil Kiereś w meczu z liderem Ekstraklasy nie będzie mógł skorzystać z jednego zawodnika. Bert Esselink musi pauzować ze względu na nadmiar żółtych kartek. Z kolei w obozie gości wyłączony z gry jest Bojan Nastić. Bośniak od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją.

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 4 Kamil Pajnowski 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 22 Rafael Santos 31 Ion Gheorghe 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 55 Maksymilian Pingot 86 Igor Strzalek 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 9 Jetmir Haliti 14 Jaroslaw Kubicki 18 Tomasz Kupisz 28 José Naranjo 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski

Stal – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w sobotę (4 maja) o godzinie 20:00 na stadionie w Mielcu. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3. Rywalizację Stali z Jagiellonią będzie można także śledzić w usłudze Canal+ Online. Rejestrując konto za pomocą naszej strony, możesz skorzystać z promocyjnej ceny przez 3 miesiące. Cena pakietu to 39 zł miesięcznie. Po trzech miesiącach kwota wzrośnie do 54 zł miesięcznie.

