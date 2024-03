Jadon Sancho w zimowym oknie transferowym został wypożyczony do Borussii Dortmund. Skrzydłowy popadł w otwarty konflikt z Erikiem ten Hagiem. BILD przekazuje, że Anglik nie chce wracać do Manchesteru United.

Imago / Dennis Ewert Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho wrócił do Borussii Dortmund

Anglik jest w konflikcie z Erikiem ten Hagiem

Skrzydłowy nie chce wracać do Manchesteru United

Jadon Sancho nie chce pracować z Erikiem ten Hagiem

Erik ten Hag przez konflikt odstawił Jadona Sancho na boczny tor. Skrzydłowy przez pół roku bez gry na Old Trafford został wypożyczony zimą do Borussii Dortmund, której barwy reprezentował w latach 2017-2021. Teraz dziennik BILD przekazał informację, że Anglik nie chce wracać do Manchesteru United.

Powodem takiej decyzji 23-latka są napięte relacje z trenerem Czerwonych Diabłów. Holender otwarcie krytykował Sancho, że ten zbyt dużo waży, przez co jest wolny. Z kolei skrzydłowy nie zgadzał się z opiniami szkoleniowca i zarzuca mu, że ten sabotował jego karierę.

Przyszłość Sancho stoi więc pod znakiem zapytania, ponieważ na ten moment nie wiadomo jakie plany wobec piłkarza ma Borussia Dortmund. Co więcej, nowy współwłaściciel Manchesteru United przyjrzy się sytuacji skrzydłowego dopiero po jego powrocie.

Na ten moment Sancho w BvB zagrał 9 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył dwie asysty.