Sancho skomentował transfer Rashforda. Cios w Manchester United

Marcus Rashford na finiszu okienka opuścił Manchester United i dołączył do Aston Villi. Po debiutanckim występie napisał post w mediach społecznościowych. Skomentował go Jadon Sancho, wbijając szpilkę Czerwonym Diabłom.

Rashford uwolniony od Manchesteru United

Marcus Rashford od grudnia pozostawał poza kadrą meczową Manchesteru United. Stało się jasne, że podczas zimowego okienka musi odejść, jeśli chce wrócić do grania. Kilka klubów poważnie się nim interesowało, a na finiszu najkonkretniejsza okazała się Aston Villa, która go wypożyczyła. W umowie uwzględniono opcję wykupu, jeśli ten sprawdzi się w nowym otoczeniu.

Rashford ma już za sobą debiut w nowych barwach. Zagrał przy okazji rywalizacji z Tottenhamem w Pucharze Anglii, świętując wspólnie z drużyną awans do kolejnej rundy. Po spotkaniu opublikował w mediach społecznościowych post, dziękując kibicom za dobre przyjęcie.

Na jego wpis zareagował Jadon Sancho, który skwitował go jednym słowem – “wolność”. Odnosi się to oczywiście do jego sytuacji i odejścia z Manchesteru United, wyraźnie wbijając szpilkę angielskiemu gigantowi.

Skrzydłowy również miał do niedawna problemy na Old Trafford. Popadł w konflikt z Erikiem ten Hagiem, co poskutkowało brakiem gry, a później także odejściem na wypożyczenie do Borussii Dortmund. Latem przeniósł się natomiast do Chelsea – również w ramach wypożyczenia. Oznacza to, że obaj wciąż są formalnie zawodnikami Manchesteru United, lecz nie przeszkadza im to w krytycznym podejściu do działań klubowych władz.