Isak rozczarowuje w Liverpoolu. Szwed ostro odpowiedział na krytykę

13:29, 8. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Alexander Isak przeżywa trudny czas w Liverpoolu, a jego forma mocno rozczarowuje. Szwed zdobył tylko jednego gola i stał się symbolem kryzysu The Reds. Sam zawodnik zapewnia jednak, że nie potrzebuje przypominania o swoich słabych występach.

Alexander Isak
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak pod presją. Liverpool czeka na gole

Alexander Isak trafił do Liverpoolu latem za rekordowe pieniądze, po tym jak wymusił odejście z Newcastle. Miał wzmocnić atak i podnieść jakość zespołu. Rzeczywistość okazała się inna. Napastnik zmaga się ze słabą formą, problemami zdrowotnymi i adaptacją w nowym otoczeniu.

Dotychczas zdobył tylko jednego gola w Premier League. Jego słaba dyspozycja jest jednym z powodów, dla których Liverpool nie prezentuje dawnej siły ofensywnej. W meczu z Leeds usiadł na ławce, a po jego wejściu gospodarze zdobyli wyrównującego gola.

POLECAMY TAKŻE

Mohamed Salah i Arne Slot
Salah nie leci na hitowy mecz! Slot odsunął gwiazdę Liverpoolu
Piłkarze Interu
Noc prawdy na San Siro. Inter może pogrzebać marzenia Liverpoolu
Vinicius Junior
Vinicius Junior może trafić tylko tam? Giganci zdecydowali ws. transferu

W rozmowie ze Sky Sports Isak był szczery komentując obecną sytuację. – To nie było łatwe ani dla mnie, ani dla zespołu. Nie mamy dobrych wyników i oczywiście oczekuję od siebie dużo więcej. To jasne. Zawsze chce więcej, nawet gdy gram dobrze – przyznał.

Szwed wyjaśnił również, że nie potrzebuje opinii ekspertów. – Najlepiej wiem, kiedy gram dobrze, a kiedy źle. Nie potrzebuję, by ktoś mi to mówił. To nie jest dla mnie problem – odparł.

Liverpool liczył, że nowi piłkarze Isak, Ekitike i Wirtz dadzą drużynie impuls w walce o tytuł. Slot nie potrafi jednak wydobyć ich potencjału. Zespół traci dziesięć punktów do Arsenalu, a bilans bramkowy 24:24 najlepiej pokazuje skalę problemów.

Zobacz również: Agent Lewandowskiego spotkał się z władzami AC Milan