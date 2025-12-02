Syn brazylijskiej legendy podpisał umowę z Chelsea. Piękna historia

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea FC

Oficjalnie: Isago Silva parafował profesjonalny kontrakt z Chelsea

Chelsea poinformowała za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o tym, że Isago Silva podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z londyńskim klubem. 17-letni lewy obrońca jest oczywiście synem Thiago Silvy, który z powodzeniem grał w ekipie The Blues w latach 2020-2024, a obecnie przywdziewa koszulkę Fluminense.

Dla młodego bocznego defensora to ogromny krok w dotychczasowej karierze. Jego umowa z Chelsea będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Isago szkoli się w londyńskiej akademii już od kilku lat – zaczynał w drużynie U-13, a aktualnie występuje dla zespołu U-18, mimo że zaledwie kilka tygodni temu obchodził 17. urodziny.

Niebiescy widzą olbrzymi potencjał w zdolnym wahadłowym, który uchodzi za jeden z największych talentów w całej szkółce. Młodzieniec będzie miał jednak trudne zadanie, aby przebić osiągnięcia swojego słynnego ojca.

Thiago Silva należy bowiem do czołówki stoperów w historii futbolu. W swoim CV, oprócz Chelsea i Fluminense, posiada również AC Milan oraz PSG. 41-letni weteran na swoim koncie ma między innymi triumf w Lidze Mistrzów oraz siedem mistrzostw Francji, a także 113 występów w reprezentacji Brazylii.