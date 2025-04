Eddie Howe trafił do szpitala. Newcastle wydało komunikat

Eddie Howe w piątek wieczorem trafił do szpitala. Newcastle United poinformowało, że nie poprowadzi on drużyny w spotkaniu z Manchesterem United w 32. kolejce Premier League.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle bez trenera, Eddie Howe w piątek trafił do szpitala

Newcastle United wciąż ma szanse na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Obecnie zajmują 7. miejsce w Premier League z dorobkiem 53 punktów. W niedzielę będą mogli powiększyć swój dorobek, bowiem zmierzą się z Manchesterem United w ramach 32. kolejki ligowej.

Niestety w starciu z Czerwonymi Diabłami będą musieli poradzić sobie bez trenera. Eddie Howe nie weźmie udziału w najbliższym spotkaniu. Klub poinformował w mediach społecznościowych, że Anglik w piątek wieczorem trafił do szpitala.

“Eddie Howe opuści niedzielne spotkanie z Manchesterem United z powodu choroby. W piątek wieczorem trener Newcastle trafił do szpitala, ponieważ w ostatnich dniach źle się czuł. Wszyscy w klubie życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Wkrótce przekażemy dalsze informacje” – brzmi komunikat Newcastle.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, co dolega 47-letniemu trenerowi i kiedy będzie mógł wrócić do pracy. Podczas niedzielnego spotkania przy linii zastąpią go Jason Tindall i Graeme Jones wspierani przez resztę sztabu szkoleniowego.

Howe pracuje w Newcastle od listopada 2021 roku. W tym czasie prowadził drużynę w 165 meczach, a jego bilans to 87 zwycięstw, 32 remisy i 46 porażek. Największym sukcesem na St. James Park jest triumf w Carabao Cup w sezonie 2024/2025 oraz 4. miejsce w Premier League w kampanii 2022/2023.